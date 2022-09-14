В библиотеке Бурятии откроется выставка гравюр XVIII – XIX веков

Её представит Российская государственная библиотека искусств



В сентябре Российская государственная библиотека искусств проведёт ряд мероприятий в Улан-Удэ в рамках столетнего юбилея, сообщает пресс-служба нацбиблиотеки РБ.



22 сентября в 14:00 в читальном зале национальной библиотеки Бурятии состоится лекция Е. Беленькой, методиста РГБИ, об истории библиотеки с блоком об особенностях организации выставочной и экскурсионной работы. 23 сентября в литературно-музыкальной гостиной нацбиблиотеки в 12:30 состоится виртуальное путешествие по театральному центру Москвы «Театральная история Большой Дмитровки».



22 сентября в 17:00 в читальном зале национальной библиотеки откроется выставка Российской государственной библиотеки искусств «Костюм – душа народа. Графика XVIII – XIX веков из фондов РГБИ». Вниманию посетителей будет представлена коллекция гравюр русских и иностранных художников.



РГБИ с первых лет существования уделяла большое внимание комплектованию книжных и листовых изданий по истории одежды разных стран и народов. В её фондах, кроме русского костюма разных областей, широко представлен костюм народов Северного Кавказа, Поволжья, Крайнего Севера и Сибири, Средней Азии, Прибалтики и других регионов.



Начиная с XVII века быт и обычаи народов, населявших Россию, представлялись экзотичными и чрезвычайно интересовали посещавших страну иностранных художников. Они старались зарисовать все, что поражало их воображение. Лучшие из этих работ до сих пор широко используются для получения информации о национальном костюме наших предков.



Корнилий де Бруин (1652-1727) — нидерландский художник и писатель, совершил два больших путешествия на Восток. Осенью 1701 года де Бруин на паруснике прибыл в Архангельск и далее на санях через Вологду и Ярославль добрался до Москвы. Представленный Петру I, художник был первым иностранцем, который получил возможность зарисовать все, что интересовало его в Москве и других регионах России. Особое внимание де Бруин уделял одежде, праздникам и средствам передвижения. Свою книгу «Путешествие через Московию в Персию и Индию» (1711) художник проиллюстрировал собственными рисунками.



Подробное представление об одежде народов России XVIII века дают гравюры этнографа, натуралиста и художника Иоганна-Готлиба Георги (1729-1802), который путешествовал по России в 1770-1774 годах. Академик Прусской и Петербургской академий наук, Георги стал автором первого обобщающего труда о народах России. Издание «Описание всех в Российском государстве обитающих народов» вышло в Петербурге в 1776-1780 годах на немецком языке.



К числу ведущих художников-графиков России конца XVIII- начала XIX веков принадлежит Емельян Михайлович Корнеев (1782-1839). Академик исторической живописи, в качестве художника он сопровождал несколько экспедиций по изучению Европейской части России, Сибири и Средней Азии, а позднее – Крыма и Кавказа. Во время этих путешествий он создал целый альбом акварельных эскизов. По характеру исполнения — это типажно-костюмные зарисовки и бытовые сценки. Поэтичность и глубокое уважение к персонажам отличают творческую манеру художника. Альбом акварелей Корнеева был опубликован в Париже на французском языке в 1812 году. Кроме репродукций из этого издания, на выставке представлены также копии акварельных работ из альбома «Собрание костюмов Корнеева», выпущенного в 1808-1809 годах.



Огромную ценность представляет альбом цветных хромолитографий «Народы России», собранный и изданный Густавом-Феодором Христиановичем Паули (1817-1867). Издание было приурочено к празднованию тысячелетия России. Над изданием работали привлечённые Паули учёные-этнографы, русские и иностранные художники-графики, изображавшие одежду, быт и нравы жителей России XIX века. Альбом Паули вышел в свет в России в 1862 году. Издание было выполнено на высоком художественном уровне, неоспоримо и его историко-культурное значение. На выставке представлено значительное количество репродукций листов из этого альбома.



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