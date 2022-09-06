Накануне скончался один пожилой больной
Число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Бурятии увеличилось за сутки на 219 против 192 днём ранее.
Всего в Бурятии начала пандемии выявили 145 923 случаев инфицирования. Из них 46% (66 418) приходится на жителей Улан-Удэ.
Умерли за всё время 3057 больных коронавирусом. За прошедшие сутки скончался ещё один пожилой пациент.
Количество выздоровевших за сутки увеличилось на 68 – до 139 854.
Сейчас в Бурятии для лечения больных COVID-19 перепрофилировано 438 коек. В больницах получают лечение 345 пациентов. За предыдущие сутки госпитализировано 37 человек.
На амбулаторном лечении и под наблюдением находятся 2 667 человек.
В Бурятии с середины августа действует масочный режим в общественных местах. Маски необходимо носить в закрытых помещениях, а за нарушение грозит штраф.
Более 200 больных COVID-19 выявили в Бурятии за сутки
Общество, Фото:
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