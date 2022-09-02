За прошедшие сутки госпитализировано более 50 человек
Заболеваемость коронавирусом в Бурятии несколько замедлила рост. За прошедшие сутки, 1 сентября выявили 349 больных COVID-19. При этом днём ранее цифра была выше (401 заболевший).
За минувшие сутки в Бурятии госпитализировано 53 человека.
Скончался накануне один пожилой больной коронавирусом. При этом вылечились 378.
В общей сложности в Бурятии с начала пандемии зарегистрировано 144 819 случаев инфицирования коронавирусом. Из них 45% (65 762) приходится на жителей Улан-Удэ.
За весь период умерли 3053 человека. Выздоровели 139 076 жителей.
Как сообщал «Байкал-Daily», в республике с середины августа действует масочный режим. Его соблюдение проверяют мобильные группы, за нарушение мер профилактики вновь составляют протоколы и на физлиц, и на юридических лиц.
В Бурятии выявили ещё 349 случаев коронавируса
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