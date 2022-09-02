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В Бурятии выявили ещё 349 случаев коронавируса

В Бурятии выявили ещё 349 случаев коронавируса
Общество, 
За прошедшие сутки госпитализировано более 50 человек

Заболеваемость коронавирусом в Бурятии несколько замедлила рост. За прошедшие сутки, 1 сентября выявили 349 больных COVID-19. При этом днём ранее цифра была выше (401 заболевший).

За минувшие сутки в Бурятии госпитализировано 53 человека.

Скончался накануне один пожилой больной коронавирусом. При этом вылечились 378.

В общей сложности в Бурятии с начала пандемии зарегистрировано 144 819 случаев инфицирования коронавирусом. Из них 45% (65 762) приходится на жителей Улан-Удэ.

За весь период умерли 3053 человека. Выздоровели 139 076 жителей.

Как сообщал «Байкал-Daily», в республике с середины августа действует масочный режим. Его соблюдение проверяют мобильные группы, за нарушение мер профилактики вновь составляют протоколы и на физлиц, и на юридических лиц.

коронавирус профилактика

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