В Улан-Удэ перед 1 сентября помогают школьникам

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Состоялась традиционная акция «Собери ребёнка в школу»



Сотрудники уголовно-исправительной инспекции УФСИН по Бурятии организовали благотворительную акцию «Собери ребёнка в школу».



В преддверии начала нового учебного года сотрудники филиала по Железнодорожному району помогли детям из нуждающихся семей. Им подарили им школьные принадлежности – ранцы и канцелярию, которые предоставили депутат горсовета и предприниматель.

