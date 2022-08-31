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В Улан-Удэ перед 1 сентября помогают школьникам

В Улан-Удэ перед 1 сентября помогают школьникам
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Состоялась традиционная акция «Собери ребёнка в школу»

Сотрудники уголовно-исправительной инспекции УФСИН по Бурятии организовали благотворительную акцию «Собери ребёнка в школу».

В преддверии начала нового учебного года сотрудники филиала по Железнодорожному району помогли детям из нуждающихся семей. Им подарили им школьные принадлежности – ранцы и канцелярию, которые предоставили депутат горсовета и предприниматель. 
школьники

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