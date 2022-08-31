Состоялась традиционная акция «Собери ребёнка в школу»
Сотрудники уголовно-исправительной инспекции УФСИН по Бурятии организовали благотворительную акцию «Собери ребёнка в школу».
В преддверии начала нового учебного года сотрудники филиала по Железнодорожному району помогли детям из нуждающихся семей. Им подарили им школьные принадлежности – ранцы и канцелярию, которые предоставили депутат горсовета и предприниматель.
В Улан-Удэ перед 1 сентября помогают школьникам
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Конкурс назвали «Спасём медведей от плохих привычек и людей!»
Состоялась традиционная акция «Собери ребёнка в школу»
Награждены были все участники конкурса
В первые осенние выходные будет ненастная погода
Женщину отпустили за пределы колонии
Общение опасно для обеих сторон
Кольцевой маршрут нужен связан в связи с открытием самой большой школы
Преданной и доброй собаке нужен новый дом
Военнослужащая Росгвардии Надежда Цюпа покорила жюри песней «Бессмертный полк»
Военнослужащие вернулись в связи с полученными ранения
Накануне скончался один больной
Анатолий Степанович Карпов проработал в вузе 43 года
Многие согласились делать зарядку каждое утро
Для осуждённых был проведён ряд мероприятий
Подрядной организации рекомендовано ускорить работы