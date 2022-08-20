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Принимаются заявки на соискание премии по бурятскому языку

Принимаются заявки на соискание премии по бурятскому языку
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Призовой фонд премии составляет три миллиона рублей

В Бурятии продолжается приём заявок на соискание ежегодной премии главы республики в области развития бурятского языка «Yндэhэн хэлэнэй үлзы хэшэг» – «Священный дар родного языка». Премия вручается как признание заслуг в сфере сохранения и развития бурятского языка.

В 2022 году премия будет присуждена по 20 номинациям:
- «Лучшая семья»;
- «Лучшее дошкольное образовательное учреждение в Республике Бурятия, реализующее погружение в бурятскую языковую среду»;
- «Лучшее дошкольное образовательное учреждение в Республике Бурятия, реализующее программу обучения бурятскому языку»;
- «Лучшая общеобразовательная организация в Республике Бурятия, реализующая программу обучения родному бурятскому языку»;
- «Лучшая общеобразовательная организация в Республике Бурятия, реализующая программу обучения государственному бурятскому языку»;
- «Лучшее среднее специальное или высшее учебное заведение в Республике Бурятия»;
- «Лучшее городское, сельское поселение в Республике Бурятия»;
- «Лучший муниципальный район в Республике Бурятия»;
- «Лучший город или район в городском округе»;
- «Лучшая организация в сфере оказания услуг в Республике Бурятия»;
- «Лучшая организация в социальной сфере в Республике Бурятия»;
- «Лучшая организация в сфере культуры в Республике Бурятия»;
- «Лучшая организация в сфере спорта и молодёжной политики в Республике Бурятия»;
- «Лучший учитель»;
- «Лучший класс»;
- «Лучший студент»;
- «Лучший ученик»;
- «За вклад в развитие бурятского языка»;
- «Лучшая практика обучения бурятскому языку»;
- «Лучшее художественное произведение на бурятском языке»».

Размеры ежегодной премии таковы:

№№

п/п

Наименование номинации

Количество премий в номинации

Размер (тыс. руб.)

1.

Лучшая семья

3

100

100

100

2.

Лучшее дошкольное образовательное учреждение в Республике Бурятия, реализующее погружение в бурятскую языковую среду

1

100

3.

Лучшее дошкольное образовательное учреждение в Республике Бурятия, реализующее программу обучения бурятскому языку

1

100

4.

Лучшая общеобразовательная организация в Республике Бурятия, реализующая программу обучения родному бурятскому языку

1

100

5.

Лучшая общеобразовательная организация в Республике Бурятия, реализующая программу обучения государственному бурятскому языку

1

100

6.

Лучшее среднее специальное или высшее учебное заведение в Республике Бурятия

1

100

7.

Лучшее городское, сельское поселение в Республике Бурятия

3

100

100

100

8.

Лучший муниципальный район в Республике Бурятия

1

400

9.

Лучший город или район в городском округе

1

300

10.

Лучшая организация в сфере оказания услуг в Республике Бурятия

1

100

11.

Лучшая организация в социальной сфере в Республике Бурятия

1

100

12.

Лучшая организация в сфере культуры в Республике Бурятия

1

100

13.

Лучшая организация в сфере спорта и молодёжной политики в Республике Бурятия

1

100

14.

Лучший учитель

1

100

15.

Лучший класс

1

100

16.

Лучший студент

1

100

17.

Лучший ученик

1

100

1

60

1

40

18.

За вклад в развитие бурятского языка

1

100

19.

Лучшая практика обучения бурятскому языку

1

100

20.

Лучшее художественное произведение на бурятском языке

1

100

Соискателям на участие в премии предварительно нужно ознакомиться с документами, которые можно найти на сайте министерства культуры РБ, сообщает пресс-служба ведомства. Заполнить заявку и отправить её нужно не позднее 30 сентября 2022 года включительно по адресу 670001, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54, кабинет № 214а.

Возрастное ограничение 0+
Бурятия премия бурятский язык

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