Принимаются заявки на соискание премии по бурятскому языку

№№ п/п Наименование номинации Количество премий в номинации Размер (тыс. руб.) 1. Лучшая семья 3 100 100 100 2. Лучшее дошкольное образовательное учреждение в Республике Бурятия, реализующее погружение в бурятскую языковую среду 1 100 3. Лучшее дошкольное образовательное учреждение в Республике Бурятия, реализующее программу обучения бурятскому языку 1 100 4. Лучшая общеобразовательная организация в Республике Бурятия, реализующая программу обучения родному бурятскому языку 1 100 5. Лучшая общеобразовательная организация в Республике Бурятия, реализующая программу обучения государственному бурятскому языку 1 100 6. Лучшее среднее специальное или высшее учебное заведение в Республике Бурятия 1 100 7. Лучшее городское, сельское поселение в Республике Бурятия 3 100 100 100 8. Лучший муниципальный район в Республике Бурятия 1 400 9. Лучший город или район в городском округе 1 300 10. Лучшая организация в сфере оказания услуг в Республике Бурятия 1 100 11. Лучшая организация в социальной сфере в Республике Бурятия 1 100 12. Лучшая организация в сфере культуры в Республике Бурятия 1 100 13. Лучшая организация в сфере спорта и молодёжной политики в Республике Бурятия 1 100 14. Лучший учитель 1 100 15. Лучший класс 1 100 16. Лучший студент 1 100 17. Лучший ученик 1 100 1 60 1 40 18. За вклад в развитие бурятского языка 1 100 19. Лучшая практика обучения бурятскому языку 1 100 20. Лучшее художественное произведение на бурятском языке 1 100

В Бурятии продолжается приём заявок на соискание ежегодной премии главы республики в области развития бурятского языка «Yндэhэн хэлэнэй үлзы хэшэг» – «Священный дар родного языка». Премия вручается как признание заслуг в сфере сохранения и развития бурятского языка.В 2022 году премия будет присуждена по 20 номинациям:- «Лучшая семья»;- «Лучшее дошкольное образовательное учреждение в Республике Бурятия, реализующее погружение в бурятскую языковую среду»;- «Лучшее дошкольное образовательное учреждение в Республике Бурятия, реализующее программу обучения бурятскому языку»;- «Лучшая общеобразовательная организация в Республике Бурятия, реализующая программу обучения родному бурятскому языку»;- «Лучшая общеобразовательная организация в Республике Бурятия, реализующая программу обучения государственному бурятскому языку»;- «Лучшее среднее специальное или высшее учебное заведение в Республике Бурятия»;- «Лучшее городское, сельское поселение в Республике Бурятия»;- «Лучший муниципальный район в Республике Бурятия»;- «Лучший город или район в городском округе»;- «Лучшая организация в сфере оказания услуг в Республике Бурятия»;- «Лучшая организация в социальной сфере в Республике Бурятия»;- «Лучшая организация в сфере культуры в Республике Бурятия»;- «Лучшая организация в сфере спорта и молодёжной политики в Республике Бурятия»;- «Лучший учитель»;- «Лучший класс»;- «Лучший студент»;- «Лучший ученик»;- «За вклад в развитие бурятского языка»;- «Лучшая практика обучения бурятскому языку»;- «Лучшее художественное произведение на бурятском языке»».Размеры ежегодной премии таковы:Соискателям на участие в премии предварительно нужно ознакомиться с документами, которые можно найти на сайте министерства культуры РБ, сообщает пресс-служба ведомства. Заполнить заявку и отправить её нужно не позднее 30 сентября 2022 года включительно по адресу 670001, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54, кабинет № 214а.