Принимаются заявки на соискание премии по бурятскому языку

В Бурятии продолжается приём заявок на соискание ежегодной премии главы республики в области развития бурятского языка «Yндэhэн хэлэнэй үлзы хэшэг» – «Священный дар родного языка». Премия вручается как признание заслуг в сфере сохранения и развития бурятского языка.
В 2022 году премия будет присуждена по 20 номинациям:
- «Лучшая семья»;
- «Лучшее дошкольное образовательное учреждение в Республике Бурятия, реализующее погружение в бурятскую языковую среду»;
- «Лучшее дошкольное образовательное учреждение в Республике Бурятия, реализующее программу обучения бурятскому языку»;
- «Лучшая общеобразовательная организация в Республике Бурятия, реализующая программу обучения родному бурятскому языку»;
- «Лучшая общеобразовательная организация в Республике Бурятия, реализующая программу обучения государственному бурятскому языку»;
- «Лучшее среднее специальное или высшее учебное заведение в Республике Бурятия»;
- «Лучшее городское, сельское поселение в Республике Бурятия»;
- «Лучший муниципальный район в Республике Бурятия»;
- «Лучший город или район в городском округе»;
- «Лучшая организация в сфере оказания услуг в Республике Бурятия»;
- «Лучшая организация в социальной сфере в Республике Бурятия»;
- «Лучшая организация в сфере культуры в Республике Бурятия»;
- «Лучшая организация в сфере спорта и молодёжной политики в Республике Бурятия»;
- «Лучший учитель»;
- «Лучший класс»;
- «Лучший студент»;
- «Лучший ученик»;
- «За вклад в развитие бурятского языка»;
- «Лучшая практика обучения бурятскому языку»;
- «Лучшее художественное произведение на бурятском языке»».
Размеры ежегодной премии таковы:
|
№№
п/п
|
Наименование номинации
|
Количество премий в номинации
|
Размер (тыс. руб.)
|
1.
|
Лучшая семья
|
3
|
100
|
100
|
100
|
2.
|
Лучшее дошкольное образовательное учреждение в Республике Бурятия, реализующее погружение в бурятскую языковую среду
|
1
|
100
|
3.
|
Лучшее дошкольное образовательное учреждение в Республике Бурятия, реализующее программу обучения бурятскому языку
|
1
|
100
|
4.
|
Лучшая общеобразовательная организация в Республике Бурятия, реализующая программу обучения родному бурятскому языку
|
1
|
100
|
5.
|
Лучшая общеобразовательная организация в Республике Бурятия, реализующая программу обучения государственному бурятскому языку
|
1
|
100
|
6.
|
Лучшее среднее специальное или высшее учебное заведение в Республике Бурятия
|
1
|
100
|
7.
|
Лучшее городское, сельское поселение в Республике Бурятия
|
3
|
100
|
100
|
100
|
8.
|
Лучший муниципальный район в Республике Бурятия
|
1
|
400
|
9.
|
Лучший город или район в городском округе
|
1
|
300
|
10.
|
Лучшая организация в сфере оказания услуг в Республике Бурятия
|
1
|
100
|
11.
|
Лучшая организация в социальной сфере в Республике Бурятия
|
1
|
100
|
12.
|
Лучшая организация в сфере культуры в Республике Бурятия
|
1
|
100
|
13.
|
Лучшая организация в сфере спорта и молодёжной политики в Республике Бурятия
|
1
|
100
|
14.
|
Лучший учитель
|
1
|
100
|
15.
|
Лучший класс
|
1
|
100
|
16.
|
Лучший студент
|
1
|
100
|
17.
|
Лучший ученик
|
1
|
100
|
1
|
60
|
1
|
40
|
18.
|
За вклад в развитие бурятского языка
|
1
|
100
|
19.
|
Лучшая практика обучения бурятскому языку
|
1
|
100
|
20.
|
Лучшее художественное произведение на бурятском языке
|
1
|
100
Соискателям на участие в премии предварительно нужно ознакомиться с документами, которые можно найти на сайте министерства культуры РБ, сообщает пресс-служба ведомства. Заполнить заявку и отправить её нужно не позднее 30 сентября 2022 года включительно по адресу 670001, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54, кабинет № 214а.
Возрастное ограничение 0+