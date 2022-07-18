В Иркутске зажёгся арт-объект «Лампочка»

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Она станет визитной карточкой посёлка Энергетиков



В Иркутске на пересечении улиц Академическая и Лермонтова появилось новое общественное пространство, в центре которого разместили арт-объект «Лампочка».



– Идея создания такого объекта принадлежит жителям. Мы совместно разработали проект, учли пожелания о наличии уникальной конструкции, информационных табличек, дополнительного озеленения. «Лампочка» станет визитной карточкой посёлка Энергетиков – она символично отражает историю микрорайона, которая тесно связана со строительством Иркутской ГЭС, – пояснил депутат городской думы Ростислав Белых.



В ходе благоустройства сквера на кольце перед троллейбусным депо произвели демонтаж старой рекламной конструкции, обустроили пешеходные дорожки, заменили бордюрный камень, установили ограждение и фонарные столбы, посеяли новый газон. В ночное время здесь работает подсветка.



Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, всего в текущем году на территории Свердловского округа благоустроят более 15 дворов МКД. Кроме этого, в парке инициативной молодёжи оборудуют скейт-парк, в детских садах № 114, 124, 131, 146, 153 появятся новые игровые площадки.

