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В Кяхте до конца сентября благоустроят ещё один сквер

В Кяхте до конца сентября благоустроят ещё один сквер
Общество,  Фото:центр компетенций по вопросам горсреды РБ
Вслед за скверами Калинина и на Сиреневом бульваре завершатся работы в «Комсомольском»

В городе Кяхта работы по благоустройству в сквере Калинина и на Сиреневом бульваре подошли к концу. На сегодня по проекту «Сквер Калинина – Набережная, 4-я очередь» был облицован постамент памятника М. И. Калинина, установлены парковые скамейки и подпорная стена. Стоимость работ составила более 200 тысяч рублей.

Также завершена вторая очередь работ по благоустройству территории «Сиреневый бульвар» на сумму 1,8 млн рублей. В соответствии с контрактом произведено устройство поливочного водопровода и освещение.

Работы в сквере «Комсомольский» ещё ведутся. До конца сентября на сумму 5,6 млн рублей должно быть произведено устройство тротуарной плитки, асфальтобетонного покрытия, металлического ограждения, лестницы, пандуса и площадки с покрытием из резиновой крошки.

Также в городе Кяхта появятся три новых игровых площадки на улицах Заречная, Ленина и Сухэ-Батора.

- Подрядчик занят установкой ограждения, закупкой оборудования. На реализацию программы «1000 дворов» Кяхте выделен 21 миллион рублей из республиканского и федерального бюджетов, - отметили специалисты администрации города.

Всего по проекту в этом году в Кяхтинском районе появятся дворовые детские игровые и спортивные площадки в 12 насёленных пунктах. В данной программе участвуют поселения «Наушкинское», «Алтайское», «Большекударинское», «Большелугское», «Кударинское», «Тамирское», «Усть-Киранское», «Усть-Кяхтинское», «Хоронхойское», «Чикойское», «Шарагольское» и город Кяхта. Общая сумма финансирования по проекту на Кяхтинский район составляет 42,3 млн рублей, сообщает центр компетенций по вопросам горсреды Бурятии.
Кяхта благоустройство сквер дворовые территории Бурятия

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