В столице республике проведут турнир «Байкал-2022»
В Бурятии с 19 по 24 июля пройдут всероссийские соревнования по боксу «Байкал-2022», посвящённые памяти чемпиона Олимпийский игр В.К. Сафронова и серебряного призёра Олимпийских игр В.И. Баранникова. Турнир пройдёт в физкультурно-спортивном комплексе в Улан-Удэ.
В соревнованиях примут участие боксёры-женщины 1982-2003 годов рождения в 12 весовых категориях, а также боксёры-юниоры 2000-2003 годов рождения в 13 весовых категориях.
20 июля с 14:00 стартуют предварительные бои. В 17:30 запланировано проведение торжественного открытия турнира. 21 июля с 12:00 продолжатся предварительные бои.
22 июля с 14:00 состоятся полуфиналы. 23 июля в 17:00 пройдут финальные схватки и закрытие соревнований.
Напомним, что 1 и 2 июля в Бурятию прибыли спортивные сборные команды России, Беларуси и Сербии (женщины) для проведения тренировок перед всероссийскими соревнованиями по боксу «Байкал-2022». Первые три дня спортсменки провели на Байкале, в селе Максимиха. С 5 июля сборы будут проходить в Улан-Удэ на базе физкультурно-спортивного комплекса, сообщает федерация бокса РБ.
Возрастное ограничение 6+
Улан-Удэ примет всероссийские соревнования по боксу
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Чета из Селенгинского района зарегистрировала свой брак в 1972 году
Также в эти дни пройдёт слёт молодёжи коренных малочисленных народов республики
Команды ВВО на всеармейских этапах «АрМИ 2022» завоевали пять призовых мест
В Забайкалье прошёл фестиваль народно-художественного творчества
С 1 июля на территории России действуют новые правила признания лица инвалидом
Победителями стали школьники из Северобайкальска
Выпускник из Нижнеудинска набрал 200 баллов по двум предметам
Резидент ТОР «Забайкалье» завершает строительство первой очереди
Максимальный размер помощи для ИП вырос с 250000 до 350000 рублей
Страны договариваются о ключевых элементах будущего соглашения
Межрегиональные соревнования проводились в Туве
Увеличения воды ждут в конце недели
На 65-м году жизни скончалась скульптор Наталья Алексеевна Бакут
Работы на главной площади столицы Бурятии идут с незначительным отставанием от графика
Спортсмен занял третье место