Улан-Удэ примет всероссийские соревнования по боксу

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В столице республике проведут турнир «Байкал-2022»



В Бурятии с 19 по 24 июля пройдут всероссийские соревнования по боксу «Байкал-2022», посвящённые памяти чемпиона Олимпийский игр В.К. Сафронова и серебряного призёра Олимпийских игр В.И. Баранникова. Турнир пройдёт в физкультурно-спортивном комплексе в Улан-Удэ.



В соревнованиях примут участие боксёры-женщины 1982-2003 годов рождения в 12 весовых категориях, а также боксёры-юниоры 2000-2003 годов рождения в 13 весовых категориях.



20 июля с 14:00 стартуют предварительные бои. В 17:30 запланировано проведение торжественного открытия турнира. 21 июля с 12:00 продолжатся предварительные бои.



22 июля с 14:00 состоятся полуфиналы. 23 июля в 17:00 пройдут финальные схватки и закрытие соревнований.



Напомним, что 1 и 2 июля в Бурятию прибыли спортивные сборные команды России, Беларуси и Сербии (женщины) для проведения тренировок перед всероссийскими соревнованиями по боксу «Байкал-2022». Первые три дня спортсменки провели на Байкале, в селе Максимиха. С 5 июля сборы будут проходить в Улан-Удэ на базе физкультурно-спортивного комплекса, сообщает федерация бокса РБ.



Возрастное ограничение 6+

