Конкурс «Хранители отчих традиций» пройдёт в республике в третий раз
С июля по сентябрь этого года в Улан-Удэ и районах компактного проживания старообрядцев в Бурятии будет проходить III республиканский смотр-конкурс культуры и быта семейских «Хранители отчих традиций».
– Наш конкурс проводится в Бурятии уже в третий раз. Его главными целями можно назвать возрождение и популяризация уникальной культуры и быта старообрядцев Забайкалья, – отметила координатор конкурса Наталья Нестеренко.
Смотр-конкурс «Хранители отчих традиций» пройдёт в следующих номинациях:
- «Старообрядческие частные усадьбы и подворья»;
- «Дом культуры – центр сохранения традиционной культуры семейских – старообрядцев».
Первый отборочный тур (июнь-июль) пройдёт среди поселений – его проводят администрации муниципальных районов республики. Второй основной тур (август) пройдёт в районах компактного проживания старообрядцев Бурятии.
Для участия во втором туре нужно отправить анкету-заявку, согласие на обработку персональных данных и фотографии в формате jpg до 1 августа по электронной почте [email protected] или в республиканский центр народного творчества по адресу: Улан-Удэ, улица Смолина, 6, каб. 206.
Подробная информация о мероприятии, анкета-заявка для участия в смотре-конкурсе и согласие на обработку персональных данных размещены в положении на сайте центра, сообщает пресс-служба РЦНТ.
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В Бурятии состоится смотр культуры и быта семейских
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