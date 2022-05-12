Известный театральный критик прочтёт лекцию в Улан-Удэ

Алексей Киселёв выступает с лекциями о театре прошлого, настоящего и будущего



28 мая в 14 часов на малой сцене Русского драматического театра имени Бестужева пройдет лекция театрального критика, журналиста, куратора, драматурга Алексея Киселёва «Театр русского авангарда» (12+). Мероприятие состоится в рамках проекта «Театральный лекторий».



Алексей Киселёв прилетит в Бурятию, чтобы посмотреть спектакли Сергея Левицкого «Театр. Изнанка» (18+) и «Метаморфозы для детей и взрослых» (6+).



Русский драматический театр подал заявку на участие в проекте Союза театральных деятелей «Командировки критиков в театры регионов России» и стал одним из его победителей.



Алексей Киселёв не только посмотрит спектакли Русского драмтеатра, но и прочитает лекцию «Театр русского авангарда». Участников ждёт разговор о громких театральных перформансах от футуристов до обэриутов, определивших ход развития мирового театра и театральное мышление будущего, о первом иммерсивном спектакле, дадаистском перформансе Ильи Зданевича и о том, как Казимир Малевич создал декорации и костюмы для оперы Крученых и Матюшина.



Алексей Киселёв – театральный критик, журналист, куратор, драматург. Окончил театроведческий факультет ГИТИСа в 2011 году. Работал театральным обозревателем журнала «Афиша», автор публикаций в журналах и газетах «Ведомости», GQ, Esquire, КРОТ и многих других, редактор журнала «Театр.», создатель и главный редактор журнала «Реплика» и онлайн-проекта Издательства Яндекса «Я в театре». В качестве куратора, консультанта и автора спецпроектов в разное время сотрудничал с театрами Центр им. Мейерхольда, «Практика», Театр Наций и «Центр драматургии и режиссуры», театральной компанией «Импресарио» и фестивалями «Территория», «Золотая маска», «Текстура» и «Форма». В настоящее время работает шеф-драматургом проекта «Мобильный художественный театр». Выступает с лекциями о театре прошлого, настоящего и будущего.



Вход на лекцию «Театр русского авангарда» осуществляется по записи (по телефону 89243568969).

