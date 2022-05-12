 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 мая

11 мая

Популярное

Известный театральный критик прочтёт лекцию в Улан-Удэ

Известный театральный критик прочтёт лекцию в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Алексей Киселёв выступает с лекциями о театре прошлого, настоящего и будущего

28 мая в 14 часов на малой сцене Русского драматического театра имени Бестужева пройдет лекция театрального критика, журналиста, куратора, драматурга Алексея Киселёва «Театр русского авангарда» (12+). Мероприятие состоится в рамках проекта «Театральный лекторий».

Алексей Киселёв прилетит в Бурятию, чтобы посмотреть спектакли Сергея Левицкого «Театр. Изнанка» (18+) и «Метаморфозы для детей и взрослых» (6+).

Русский драматический театр подал заявку на участие в проекте Союза театральных деятелей «Командировки критиков в театры регионов России» и стал одним из его победителей.

Алексей Киселёв не только посмотрит спектакли Русского драмтеатра, но и прочитает лекцию «Театр русского авангарда». Участников ждёт разговор о громких театральных перформансах от футуристов до обэриутов, определивших ход развития мирового театра и театральное мышление будущего, о первом иммерсивном спектакле, дадаистском перформансе Ильи Зданевича и о том, как Казимир Малевич создал декорации и костюмы для оперы Крученых и Матюшина.

Алексей Киселёв – театральный критик, журналист, куратор, драматург. Окончил театроведческий факультет ГИТИСа в 2011 году. Работал театральным обозревателем журнала «Афиша», автор публикаций в журналах и газетах «Ведомости», GQ, Esquire, КРОТ и многих других, редактор журнала «Театр.», создатель и главный редактор журнала «Реплика» и онлайн-проекта Издательства Яндекса «Я в театре». В качестве куратора, консультанта и автора спецпроектов в разное время сотрудничал с театрами Центр им. Мейерхольда, «Практика», Театр Наций и «Центр драматургии и режиссуры», театральной компанией «Импресарио» и фестивалями «Территория», «Золотая маска», «Текстура» и «Форма». В настоящее время работает шеф-драматургом проекта «Мобильный художественный театр». Выступает с лекциями о театре прошлого, настоящего и будущего.

Вход на лекцию «Театр русского авангарда» осуществляется по записи (по телефону 89243568969).
театр Русский драмтеатр критика лекция

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Известный театральный критик прочтёт лекцию в Улан-Удэ
Известный театральный критик прочтёт лекцию в Улан-Удэ
Общество, 12.05.2022
Алексей Киселёв выступает с лекциями о театре прошлого, настоящего и будущего
В двух городах в Бурятии насчитали более сотни бродячих собак
В двух городах в Бурятии насчитали более сотни бродячих собак
Общество, 12.05.2022
В Кяхте и Гусиноозёрске людей чаще всего кусают безнадзорные животные
В Улан-Удэ вновь будут ловить пьяных водителей
В Улан-Удэ вновь будут ловить пьяных водителей
Общество, 12.05.2022
На улицах выставят дополнительные экипажи ДПС
На Украине погиб 24-летний мотострелок из Бурятии
На Украине погиб 24-летний мотострелок из Бурятии
Общество, 12.05.2022
У Кирилла Иванова остался маленький сын
В Улан-Удэ из реки спасли парализованного пса
В Улан-Удэ из реки спасли парализованного пса
Общество, 12.05.2022
Собаку спасли мужчина и его ребёнок во время рыбалки
Лучшие юные пожарные Бурятии пройдут маршрут выживания
Лучшие юные пожарные Бурятии пройдут маршрут выживания
Общество, 12.05.2022
Стартовали соревнования «Школа безопасности-2022»
В Улан-Удэ проходит «собачий» рейд в посёлке Забайкальский
В Улан-Удэ проходит «собачий» рейд в посёлке Забайкальский
Общество, 12.05.2022
Жители смогут бесплатно поставить питомцам прививки от бешенства
Жители Бурятии жалуются на загаженные туалеты в туристических местах
Жители Бурятии жалуются на загаженные туалеты в туристических местах
Общество, 12.05.2022
Жителям Бурятии из-за «туалетной» проблемы стыдно перед иностранными туристами
В исправительных колониях Бурятии прошёл «Бессмертный полк»
В исправительных колониях Бурятии прошёл «Бессмертный полк»
Общество, 12.05.2022
Осуждённые с портретами фронтовиков устроили шествие по плацу
Иркутск вошёл в топ-10 направлений отдыха летом на озёрах
Иркутск вошёл в топ-10 направлений отдыха летом на озёрах
Общество, 12.05.2022
Список составлен на основании свежих данных бронирований жилья
Бурятская оперная певица записала песню об участниках спецоперации
Бурятская оперная певица записала песню об участниках спецоперации
Общество, 12.05.2022
Песню исполнила оперная дива Ольга Жигмитова

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^