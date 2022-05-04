Дети Дальнего Востока присоединятся к акции «Георгиевская лента»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Участие в ней примут воспитанники военно-патриотических клубов, а также дети военных



Десятки тысяч георгиевских лент изготовят и раздадут юнармейцы, кадеты и дети военнослужащих Восточного военного округа в рамках акции «Георгиевская ленточка» на Дальнем Востоке.



- В преддверии Дня Победы юноши и девушки под руководством руководителей военно-патриотических организаций и клубов традиционно приступили к изготовлению георгиевских лент в рамках международной акции «Георгиевская ленточка», которая ежегодно проходит во всех республиках, регионах, краях и областях страны, - сообщает пресс-служба ВВО.



Ленты раздадут не только на территориях крупных административных центров Дальнего Востока, но и вручат жителям деревень и сёл, в том числе непосредственным участникам Великой Отечественной войны – её ветеранам.



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