Участие в ней примут воспитанники военно-патриотических клубов, а также дети военных
Десятки тысяч георгиевских лент изготовят и раздадут юнармейцы, кадеты и дети военнослужащих Восточного военного округа в рамках акции «Георгиевская ленточка» на Дальнем Востоке.
- В преддверии Дня Победы юноши и девушки под руководством руководителей военно-патриотических организаций и клубов традиционно приступили к изготовлению георгиевских лент в рамках международной акции «Георгиевская ленточка», которая ежегодно проходит во всех республиках, регионах, краях и областях страны, - сообщает пресс-служба ВВО.
Ленты раздадут не только на территориях крупных административных центров Дальнего Востока, но и вручат жителям деревень и сёл, в том числе непосредственным участникам Великой Отечественной войны – её ветеранам.
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Дети Дальнего Востока присоединятся к акции «Георгиевская лента»
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