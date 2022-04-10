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В Улан-Удэ стартовала реконструкция сквера «Зодчий»

В Улан-Удэ стартовала реконструкция сквера «Зодчий»
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Улан-Удэ
В сквере появится геодезический столб «Карандаш», современный «сухой» фонтан, альпийская горка

6 апреля в Улан-Удэ началась реконструкция сквера «Зодчий» по пр. Строителей.

- Любимое место отдыха местных жителей комплексно благоустраивается в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды». По итогам торгов победителем признана подрядная организация ООО «Инвестстрой», - сообщают в мэрии Улан-Удэ.

В настоящее время подрядная организация уже выставила информационные щиты, начала обустройство ограждения и демонтаж старой плитки. Сохранившаяся старая плитка будет аккуратно демонтирована и перевезена на хранение в «Комбинат по благоустройству» для дальнейшего применения.

- По проекту планируется обустройство пешеходных дорожек из современной противоскользящей плитки. Частично обновят деревья и кустарники, обустроят газоны, установят новые скамейки с навесом, как в сквере «Ровесникам, ушедшим в бой». Ещё запланировано устройство торшерного освещения, велодорожки, - перечислили в городской администрации.

В сквере появится геодезический столб «Карандаш», современный «сухой» фонтан, альпийская горка. У монумента «Зодчий» будет реконструирован постамент и создана новая архитектурная подсветка. Сквер будет адаптирован для маломобильных групп населения.






Перед началом работ в сквере «Зодчий» будет проведено обследование инженерных сетей и при необходимости выполнен их ремонт.

Общая площадь территории благоустройства составляет 18 тысяч квадратных метров. Завершить работы планируют к 1 октября 2022 года.

- Улан-Удэ участвует в национальном проекте «Жильё и городская среда» с 2017 года, за это время отремонтированы парк им. Д.Ж. Жанаева, скверы «Кристалл», «Молодёжный» и «Заречный», площадь Славы, сквер «Ровесникам, ушедшим в бой», площадь Революции, - напомнили в мэрии. 
реконструкция сквер Улан-Удэ

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