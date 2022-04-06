В Бурятии в апреле поздравят 40 долгожителей

С начала года в республике поздравили 155 юбиляров-долгожителей



За три месяца 2022 года юбилейные даты 90, 95 и 100 лет отметили 212 жителей Бурятии, из них столетний рубеж преодолели 13 ветеранов. В апреле 2022 года планируется поздравить 40 долгожителей, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.



В регионе поздравление ветеранов-долгожителей проводится в рамках республиканской акции «Юбиляр – 2022». Общая сумма финансирования, предусмотренная на 2022 год, составляет свыше 6,6 млн рублей.



- В этом году в республике отметят 90-, 95- и 100-летние юбилеи 796 ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 18 участников Великой Отечественной войны и 778 тружеников тыла, - уточнила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. – Согласно порядку награждения к юбилейным дням рождениям участникам Великой Отечественной войны выплачивается единовременная выплата в размере 20 тысяч рублей, труженикам тыла – в размере 5 тысяч рублей. С начала года на эти цели из регионального бюджета израсходовано 895 тысяч рублей. Каждый юбиляр в свой день рождения также получает персональное поздравление президента России и главы Бурятии, памятные подарки.

