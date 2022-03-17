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В ДФО началась реализация программы «1000 дворов»

В ДФО началась реализация программы «1000 дворов»
Общество,  Фото:pixabay.com
В Бурятии запланирована реконструкция 247 дворов

На Дальнем Востоке началась реализация программы «1000 дворов». Программа направлена на обновление городской инфраструктуры, создание пространств для отдыха и развития рядом с домом, повышение индекса качества городской среды. В рамках программы обустраиваются площадки с оборудованием для игр и спорта. Решение о реализации программы было принято на VI Восточном экономическом форуме.

Средства из федерального бюджета на благоустройство дворов доведены всем одиннадцати субъектам Дальневосточного федерального округа. Регионы уже сформировали адресный список дворовых пространств, которые будут реконструированы в рамках программы «1000 дворов». Запланирована реконструкция 247 дворов в Бурятии, 232 дворов в Приморье, 160 дворов в Хабаровском крае, 130 дворов в Забайкалье,124 дворов в Якутии, 105 дворов в Амурской области, 60 дворов в Сахалинской области, 38 дворов в Камчатском крае, 20 дворов в ЕАО, 17 дворов в Магаданской области и 6 дворов на Чукотке.

Дальневосточные регионы уже приступили к разработке эскизов типовых проектов в рамках программы. Ранее для ускорения работы по благоустройству территорий министерству по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с министерством строительства РФ и регионами ДФО было поручено проработать возможность использования типовых проектов. Проекты реконструкции дворов разработаны в Приморском крае, Амурской, Магаданской и Сахалинской областях, Якутии, Забайкалье, ЕАО, на Камчатке.

Некоторые проекты благоустройства дворов учитывают региональные климатические особенности и подчёркивают идентичность территорий. Другие включают в себя несколько форматов реконструкции: индивидуальный двор (включает игровые зоны для детей от 1 до 10 лет, спортплощадки) и комплексные дворы (внутриквартальные скверы, игровые зоны для детей от 1 до 10 лет, спортплощадки, зоны отдыха).

Всего из федерального бюджета Дальнему Востоку на улучшение дворовых территорий предоставлено 7 млрд рублей. Распределение средств было произведено исходя из численности постоянно проживающего населения. Первые дворы, благоустроенные по программе «1000 дворов», будут сданы в ноябре 2022 года, сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

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