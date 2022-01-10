В Бурятии ввели режим ЧС межмуниципального уровня

Только в Бичурском районе сожгли более 200 голов скота
В Бурятии введён режим ЧС межмуниципального уровня из-за распространения заразной болезни скота - нодулярного дерматита. Соответствующее распоряжение правительства глава Бурятии Алексей Цыденов подписал 7 января. Документ опубликовали в группе «Иволга-инфо».
Границы зоны ЧС касаются пяти районов. Это село Усть-Киран и улус Бурдуны в Кяхтинском районе, село Билютай в Бичурском районе, сёла Усть-Алташа, Подлопатки, Черноярово, Цолга в Мухоршибирском, сельское поселение «Барыкинское» в Тарбагайтском и село Нижняя Иволга в Иволгинском.
Руководит ликвидацией ЧС заместитель председатель правительства Бурятии – министр сельского хозяйства Галсан Дареев.
В республике организовано шесть постов КПП. На них обработано и досмотрено 2491 единиц транспорта.
Привито более 87 тысяч животных, из них крупного рогатого скота – 48,9 тысяч, овец и коз – 48,9 тысяч, и 3,5 тысяч свиней.
Только в Бичурском районе Бурятии сожжено 214 голов скота. Карантин на территории этого района был введён 29 декабря. На сегодняшний день очаг в селе Билютай ликвидирован, всё больное поголовье уничтожено. 6 января оно было утилизировано.
- Было сожжено 180 голов крупного рогатого скота, 32 свиньи и две овцы. Из них 40 было больных, остальные контактные. В селе Билютай было выявлено 16 очагов заражения, - сообщил «Байкал-Daily» заместитель Бичурского филиала управления ветеринарии по Бурятии Федор Афанасьев.
Как ранее сообщал министр сельского хозяйства Бурятии Галсан Дареев, в районе хорошая организация работы, меньше, чем за неделю очаг практически ликвидирован, осталось только утилизировать животных.
В Билютае продолжаются работы по дезинфекции подворий, стаек, хлевов, где содержался скот. После этого карантин будет снят. Установлены карантинные посты, они работают, и по сей день. Для сжигания скота был организован завоз угля, подготовлено 60 кубов дров, 150 тонн угля и завезено 16 машин покрышек.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии продолжается бесплатная вакцинация скота от нодулярного дерматита.
Нодулярный дермитатит – болезнь высокозаразная, она быстро распространяется. Эффективных методов лечения пока нет, потому что впервые заболевание было зарегистрировано только в 2015 году. Так что весь заражённый скот умерщвляют, а трупы сжигают. С ЧП надо справиться до прихода тепла, так как когда появятся кровососущие насекомые – основные переносчики заразы – болезнь быстро распространится, и под угрозой окажется всё поголовье Бурятии, а также соседних регионов.
В Бурятии ввели режим ЧС межмуниципального уровня
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