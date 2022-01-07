 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 января

06 января

11 декабря

В Бурятии продолжается бесплатная вакцинация скота от ЗУДа

В Бурятии продолжается бесплатная вакцинация скота от ЗУДа
Общество,  Фото:пресс-служба минсельхозпрода Бурятии
Вакцинации подлежит крупнорогатый скот, овцы, свиньи

На 7 января сотрудники ветеринарной службы Бурятии провакцинировали 50 407 голов сельхозживотных:

Кяхтинский – 14 301;
Тарбагатайский район – 4 478;
Бичурский район – 6 925;
Мухоршибирский – 18 215;
Селенгинский – 6 300;
Иволгинский – 458.

Вакцинации подлежит крупнорогатый скот, овцы, свиньи.

Вакцина против нодулярного дерматита (ЗУД) ставится бесплатно всему здоровому поголовью республики.

В первой очереди вакцинируются здоровые животные, находящиеся в радиусе 40 км от очагов заражения в Кяхтинском, Бичурском, Мухоршибирском, Тарбагатайском, Селенгинском и Иволгинском районах, во второй очереди - все поголовье поражённых пяти районов, и в третьей очереди — всё поголовье республики, сообщили пресс-службе регионального минсельхоза.

- Ветеринарным врачам нужно работать максимально быстро, поэтому мы просим население помочь нам в нашей общей миссии: скот во дворе должен быть зафиксирован, полностью готов к вакцинации. Если ваше поселение готовится к всеобщей вакцинации, ждите ветеринаров дома, не отлучайтесь. Необходимо обеспечить свободный доступ в подворья, держать собак на привязи, - призывают в управлении ветеринарии Бурятии.

Повторная вакцинация привитого скота будет проводится через 10 дней. Иммунитет у животных формируется на протяжении 21 дня.

- Вакцинация в других сёлах, не входящих в зону заражения начнётся после 16 января. Сейчас мы закрываем этот вирус в угрожаемой зоне, чтобы на благополучные села дерматит не распространился, - отмечает министр сельского хозяйства и продовольствия Галсан Дареев.

скот

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии продолжается бесплатная вакцинация скота от ЗУДа
В Бурятии продолжается бесплатная вакцинация скота от ЗУДа
Общество, 07.01.2022
Вакцинации подлежит крупнорогатый скот, овцы, свиньи
Школьники Улан-Удэ с понедельника выходят на учёбу в очном формате
Школьники Улан-Удэ с понедельника выходят на учёбу в очном формате
Общество, 07.01.2022
Занятия в школах возобновляются в прежнем режиме 
Трагически погиб Владимир Салмин
Трагически погиб Владимир Салмин
Общество, 07.01.2022
Церемония прощания состоится в воскресенье 
В районах Бурятии устанавливают посты контроля из-за ЗУДа
В районах Бурятии устанавливают посты контроля из-за ЗУДа
Общество, 07.01.2022
Жителей региона просят отнестись с пониманием к принимаемым мерах  
Строительство новой «инфекционки» в Улан-Удэ включат в инвестпрограмму
Строительство новой «инфекционки» в Улан-Удэ включат в инвестпрограмму
Общество, 07.01.2022
Владимир Путин дал ряд поручения по итогам пресс-конференции
В Бурятии прививают скот от заразной болезни
В Бурятии прививают скот от заразной болезни
Общество, 07.01.2022
Уже вакцинировали более 26 тысяч голов
В Бурятии скончались ещё восемь пациентов с коронавирусом
В Бурятии скончались ещё восемь пациентов с коронавирусом
Общество, 07.01.2022
Общее число летальных случаев достигло 2479  
Лучшему игроку Кубка Улан-Удэ вручат «Золотой мяч»
Лучшему игроку Кубка Улан-Удэ вручат «Золотой мяч»
Общество, 07.01.2022
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с четвертьфинала
На Байкале в Бурятии в середине зимы распустилась верба
На Байкале в Бурятии в середине зимы распустилась верба
Общество, 07.01.2022
В начале января здесь стояла по-зимнему тёплая погода 
В Бурятии родился двухголовый телёнок
В Бурятии родился двухголовый телёнок
Общество, 07.01.2022
Фотографию активно обсуждают пользователи соцсетей 
В Улан-Удэ пьяный водитель удирал от сотрудников ГИБДД
В Улан-Удэ пьяный водитель удирал от сотрудников ГИБДД
Общество, 07.01.2022
Мужчина пытался убедить дорожных полицейских, что он трезв 
«Живой уголок» в Этнографическом музее Улан-Удэ временно закрыли
«Живой уголок» в Этнографическом музее Улан-Удэ временно закрыли
Общество, 07.01.2022
Существует риск заражения животных высокозаразной болезнью

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^