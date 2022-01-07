В Бурятии продолжается бесплатная вакцинация скота от ЗУДа





На 7 января сотрудники ветеринарной службы Бурятии провакцинировали 50 407 голов сельхозживотных:Кяхтинский – 14 301;Тарбагатайский район – 4 478;Бичурский район – 6 925;Мухоршибирский – 18 215;Селенгинский – 6 300;Иволгинский – 458.Вакцинации подлежит крупнорогатый скот, овцы, свиньи.Вакцина против нодулярного дерматита (ЗУД) ставится бесплатно всему здоровому поголовью республики.В первой очереди вакцинируются здоровые животные, находящиеся в радиусе 40 км от очагов заражения в Кяхтинском, Бичурском, Мухоршибирском, Тарбагатайском, Селенгинском и Иволгинском районах, во второй очереди - все поголовье поражённых пяти районов, и в третьей очереди — всё поголовье республики, сообщили пресс-службе регионального минсельхоза.- Ветеринарным врачам нужно работать максимально быстро, поэтому мы просим население помочь нам в нашей общей миссии: скот во дворе должен быть зафиксирован, полностью готов к вакцинации. Если ваше поселение готовится к всеобщей вакцинации, ждите ветеринаров дома, не отлучайтесь. Необходимо обеспечить свободный доступ в подворья, держать собак на привязи, - призывают в управлении ветеринарии Бурятии.Повторная вакцинация привитого скота будет проводится через 10 дней. Иммунитет у животных формируется на протяжении 21 дня.- Вакцинация в других сёлах, не входящих в зону заражения начнётся после 16 января. Сейчас мы закрываем этот вирус в угрожаемой зоне, чтобы на благополучные села дерматит не распространился, - отмечает министр сельского хозяйства и продовольствия Галсан Дареев.