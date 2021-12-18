 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 декабря

17 декабря

Популярное

Военные Бурятии во время учений используют «беспилотники»

Военные Бурятии во время учений используют «беспилотники»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
«Орланы-10» летаю на высоте до 500 метров

Расчёты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» осуществляют полёты на полигонах в ходе проведения занятий по боевой подготовке с подразделениями общевойскового объединения Восточного военного округа, расположенного в Бурятии.

«Беспилотники», оснащённые видеокамерами с углом обзора 360 градусов, производят полёты на высотах от 200 до 500 метров. Во время совершения маршей экипажами танков и БМП, при проведении боевых стрельб, в районах погрузки техники на железнодорожные платформы, а также занятий по тактической, инженерной, военно-медицинской подготовке.

- В ходе проведения занятий при помощи полученных данных с БЛА проводится анализ действий подразделений, вносятся поправки, корректирование в применяемых военнослужащими тактических приёмах, что позволяет командирам различных уровней оперативно реагировать на процесс обучения личного состава и сократить время на оценку качества выполнения упражнений подразделениями и, тем самым, повысить качество проведения занятий, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа. 
ВВО военные учения

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

«Малышня» из Иркутской зоогалереи рада новым игрушкам
«Малышня» из Иркутской зоогалереи рада новым игрушкам
Общество, 18.12.2021
Сотрудники зоопарка благодарят неравнодушных людей за подарки
Православным Бразилии передали картину с изображением Иркутска
Православным Бразилии передали картину с изображением Иркутска
Общество, 18.12.2021
Город Кампина-дас-Мисойнс собирается установить сотрудничество с сибирским городом
Коронавирус в Бурятии унёс жизни ещё девяти человек
Коронавирус в Бурятии унёс жизни ещё девяти человек
Общество, 18.12.2021
Общее число случаев заражения приближается к 74 тысячам 
Фотоархив: Улан-Удэ 2015. Часть 2
Фотоархив: Улан-Удэ 2015. Часть 2
Общество, 18.12.2021
Встреча поэта Евгения Евтушенко, оживший «бронзовый» Чехов, Пушкинский день и многое другое
Бурятия стала третьей на чемпионате России по спортивному туризму
Бурятия стала третьей на чемпионате России по спортивному туризму
Общество, 18.12.2021
Команда из семи спортсменов покорила Южно-Муйский хребет
Верховный суд Бурятии порадовал больных детей подарками
Верховный суд Бурятии порадовал больных детей подарками
Общество, 18.12.2021
Сделать новогодний подарок может любой желающий
В центре Улан-Удэ открыли памятник Даширабдану Батожабаю
В центре Улан-Удэ открыли памятник Даширабдану Батожабаю
Общество, 18.12.2021
Памятник классику бурятской литературы высоко оценила его родные. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с открытия памятник Батожабаю
В Улан-Удэ открываются ёлочные базары
В Улан-Удэ открываются ёлочные базары
Общество, 18.12.2021
Большинство точек начнут работу с 20 декабря
В Улан-Удэ открылась архивная выставка семьи художников
В Улан-Удэ открылась архивная выставка семьи художников
Общество, 18.12.2021
Состоялась презентация семейного фонда Дугаровых
В 2021 году Tele2 увеличила зону покрытия 4G-сети в 112 населенных пунктах Бурятии
В 2021 году Tele2 увеличила зону покрытия 4G-сети в 112 населенных пунктах Бурятии
Общество, 18.12.2021
Топ-менеджеры Tele2 на пресс-конференции в Улан-Удэ рассказали о результатах развития инфраструктуры мобильной связи в текущем году. Весной оператор анонсировал старт крупного проекта по увеличению емкости в городских агломерациях и расширению покрытия преимущественно на удаленных территориях Бурятии. 17 декабря оператор презентовал журналистам основные итоги рекордной стройки
В Бурятии подвели итоги проекта «Старший брат»
В Бурятии подвели итоги проекта «Старший брат»
Общество, 18.12.2021
Церемония награждения лучших практик прошла в Улан-Удэ
В Бурятии местами снегопады
В Бурятии местами снегопады
Общество, 18.12.2021
В Улан-Удэ днём ожидается небольшой снег 
В Улан-Удэ стартует турнир имени Бориса Будаева
В Улан-Удэ стартует турнир имени Бориса Будаева
Общество, 17.12.2021
Сразиться в эти выходные предстоит борцам из четырёх регионов России
Забайкальцы стали самыми позитивными пользователями соцсети
Забайкальцы стали самыми позитивными пользователями соцсети
Общество, 17.12.2021
«Одноклассники» провели анализ комментариев, оценок и реакций в 2021 году
В школе Улан-Удэ провели учебную эвакуацию
В школе Улан-Удэ провели учебную эвакуацию
Общество, 17.12.2021
Дети и педагоги смогли выбраться из здания менее чем за 3 минуты

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^