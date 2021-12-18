Военные Бурятии во время учений используют «беспилотники»

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

«Орланы-10» летаю на высоте до 500 метров



Расчёты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» осуществляют полёты на полигонах в ходе проведения занятий по боевой подготовке с подразделениями общевойскового объединения Восточного военного округа, расположенного в Бурятии.



«Беспилотники», оснащённые видеокамерами с углом обзора 360 градусов, производят полёты на высотах от 200 до 500 метров. Во время совершения маршей экипажами танков и БМП, при проведении боевых стрельб, в районах погрузки техники на железнодорожные платформы, а также занятий по тактической, инженерной, военно-медицинской подготовке.



- В ходе проведения занятий при помощи полученных данных с БЛА проводится анализ действий подразделений, вносятся поправки, корректирование в применяемых военнослужащими тактических приёмах, что позволяет командирам различных уровней оперативно реагировать на процесс обучения личного состава и сократить время на оценку качества выполнения упражнений подразделениями и, тем самым, повысить качество проведения занятий, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

