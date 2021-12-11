Прирост больных COVID-19 в Бурятии почти не меняется

За сутки от ковида вылечились сразу 400 человек
В Бурятии за последние сутки выявили 237 заражённых коронавирусом.
Заболеваемость сохраняется примерно на одном уровне и почти не меняется в последние дни. Так, если вчера зафиксировали 237 новых больных, позавчера их было 236, до этого 235 и 232. Вообще же суточный прирост стабильно колеблется на уровне чуть больше или чуть меньше 230.
По данным управления Роспотребнадзора, всего же с начала пандемии в Бурятии зарегистрировано 72 329 случаев заражений COVID-19. Из них 46% (33 448) приходится на жителей Улан-Удэ.
За всё время выздоровели от ковида 66 087 человек. Накануне вылечились сразу 400 пациентов.
За минувшие сутки коронавирус забрал жизни ещё шести человек. В оперштабе уточнили, что трое из них были старше 65 лет, а трое – младше этого возраста (точный возраст сейчас уже не раскрывают). Отметим, шесть летальных исходов было зафиксировано также позавчера.
За всё время в Бурятии скончался 2271 больной коронавирусом.
В стационарах республики сегодня получают лечение 1242 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. Это на 12 больше, чем днём ранее.
В отделениях реанимации находятся 134 пациента (+5 за сутки). Из них 86 человек старше 65 лет. 79 пациентов – на ИВЛ.
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1563 койки: занято – 1242, свободна 321 койка. Занятость коечного фонда составляет 79,5%.
Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2729 человек (днём ранее было на 181 человека больше).
Число контактных лиц на сегодня – 13 745 человек.
В Бурятии завершили первичную вакцинацию 417 004 человек. Повторную вакцинацию начали 63 414 жителей.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии вновь увеличили перечень групп граждан, подлежащих вакцинации от коронавируса, включив в него строителей и работников сферы услуг.
В республиканском оперштабе по борьбе с распространением коронавируса дали рекомендации по профилактике COVID-19 у маленьких жителей Бурятии.
В Улан-Удэ мобильные группы выявили нарушения в нескольких парикмахерских.
Прирост больных COVID-19 в Бурятии почти не меняется
Общество, Фото:
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