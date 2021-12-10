В Бурятии пояснили, нужно ли детям носить маски

Республиканский оперштаб дал рекомендации, как защитить детей от коронавируса



В республиканском оперштабе по борьбе с распространением коронавируса дали рекомендации по профилактике COVID-19 у маленьких жителей Бурятии.



- В Бурятии остаётся достаточно высокая заболеваемость коронавирусной инфекцией, поэтому необходимо соблюдать меры, предотвращающие заражение, в том числе и для детей, - сообщили в оперштабе.



По возможности родителей призывают сохранять социальную дистанцию, желательно не менее двух метров. Если ребёнок не может её соблюдать, то нужно постараться обеспечить прогулку там, где нет такого тесного общения, отметили в оперштабе.



Также важно объяснить детям, что ни в коем случае нельзя дотрагиваться до лица, брать пальцы в рот, трогать нос, тереть глаза. Всё это дополнительные факторы распространения инфекции.



Обязательно нужно мыть руки после прогулок с ребёнком, игр, перед едой и после посещения туалета.



Дети контактируют с окружающим миром не только руками, но и другими открытыми участками кожи. Их тоже необходимо своевременно продезинфицировать после тренажёров, катания на горках и т.д. А возвращении домой рекомендуется не просто вымыть лицо и руки с мылом, но и принять душ.



- Как правильно гулять, когда риски сохраняются?



- Необходимо соблюдать социальную дистанцию, по возможности, носить маски и перчатки, особенно там, где гуляет много людей. При длительной прогулке необходимо периодически обрабатывать руки дезинфицирующими средствами, особенно, после того, как посидели на лавочке, попользовались тренажерами, дети покатались с горки.



- Стоит ли брать детей с собой в магазин или общественные места?



- Идти с ребёнком в магазин или другие общественные места – это создавать ситуацию дополнительного риска инфицирования. Детей лучше оставить дома.



- Нужно ли детям носить маску?



- Надеть на маленького ребёнка маску непросто, поэтому для детей в возрасте до семи лет основная рекомендация – это сохранение социальной дистанции.



Дети старшего возраста, подростки маски должны носить обязательно.



Но при активных движениях, занятиях спортом маска быстро увлажняется. В такой маске тяжело дышать, и она как защищающее средство перестает работать.



Поэтому всем детям независимо от возраста необходимо подальше держаться от тех, кто является возможным носителем инфекции, соблюдать дистанцию и применять дезинфицирующие средства, если дотронулись до каких-либо поверхностей.



- Болеют ли дети коронавирусом?



- Дети тоже болеют коронавирусной инфекцией, хотя, в целом, по статистике, заболевших среди них меньше. Дети гораздо легче переносят коронавирусную инфекцию, среди них много бессимптомного носительства и стертых форм заболевания. Поэтому у многих детей коронавирусная инфекция не диагностируется, несмотря на то, что возбудитель присутствует. Такие дети оказываются источником инфекции гораздо чаще, чем взрослые, которые болеют с ярко выраженной симптоматикой.







