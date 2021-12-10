 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 декабря

09 декабря

Популярное

В Бурятии пояснили, нужно ли детям носить маски

В Бурятии пояснили, нужно ли детям носить маски
Общество,  Фото:pixabay.com
Республиканский оперштаб дал рекомендации, как защитить детей от коронавируса

В республиканском оперштабе по борьбе с распространением коронавируса дали рекомендации по профилактике COVID-19 у маленьких жителей Бурятии.

- В Бурятии остаётся достаточно высокая заболеваемость коронавирусной инфекцией, поэтому необходимо соблюдать меры, предотвращающие заражение, в том числе и для детей, - сообщили в оперштабе.

По возможности родителей призывают сохранять социальную дистанцию, желательно не менее двух метров. Если ребёнок не может её соблюдать, то нужно постараться обеспечить прогулку там, где нет такого тесного общения, отметили в оперштабе.

Также важно объяснить детям, что ни в коем случае нельзя дотрагиваться до лица, брать пальцы в рот, трогать нос, тереть глаза. Всё это дополнительные факторы распространения инфекции.

Обязательно нужно мыть руки после прогулок с ребёнком, игр, перед едой и после посещения туалета.

Дети контактируют с окружающим миром не только руками, но и другими открытыми участками кожи. Их тоже необходимо своевременно продезинфицировать после тренажёров, катания на горках и т.д. А возвращении домой рекомендуется не просто вымыть лицо и руки с мылом, но и принять душ.

- Как правильно гулять, когда риски сохраняются?

- Необходимо соблюдать социальную дистанцию, по возможности, носить маски и перчатки, особенно там, где гуляет много людей. При длительной прогулке необходимо периодически обрабатывать руки дезинфицирующими средствами, особенно, после того, как посидели на лавочке, попользовались тренажерами, дети покатались с горки.

- Стоит ли брать детей с собой в магазин или общественные места?

- Идти с ребёнком в магазин или другие общественные места – это создавать ситуацию дополнительного риска инфицирования. Детей лучше оставить дома.

- Нужно ли детям носить маску?

- Надеть на маленького ребёнка маску непросто, поэтому для детей в возрасте до семи лет основная рекомендация – это сохранение социальной дистанции.

Дети старшего возраста, подростки маски должны носить обязательно.

Но при активных движениях, занятиях спортом маска быстро увлажняется. В такой маске тяжело дышать, и она как защищающее средство перестает работать.

Поэтому всем детям независимо от возраста необходимо подальше держаться от тех, кто является возможным носителем инфекции, соблюдать дистанцию и применять дезинфицирующие средства, если дотронулись до каких-либо поверхностей.

- Болеют ли дети коронавирусом?

- Дети тоже болеют коронавирусной инфекцией, хотя, в целом, по статистике, заболевших среди них меньше. Дети гораздо легче переносят коронавирусную инфекцию, среди них много бессимптомного носительства и стертых форм заболевания. Поэтому у многих детей коронавирусная инфекция не диагностируется, несмотря на то, что возбудитель присутствует. Такие дети оказываются источником инфекции гораздо чаще, чем взрослые, которые болеют с ярко выраженной симптоматикой.



коронавирус профилактика масочный режим

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Смоделирован перевод Левого берега Улан-Удэ на электроотопление
Смоделирован перевод Левого берега Улан-Удэ на электроотопление
Общество, 10.12.2021
Воздух в городе должен стать в таком случае в разы чище
В Бурятии пояснили, нужно ли детям носить маски
В Бурятии пояснили, нужно ли детям носить маски
Общество, 10.12.2021
Республиканский оперштаб дал рекомендации, как защитить детей от коронавируса
В Улан-Удэ начали украшать главную ёлку города
В Улан-Удэ начали украшать главную ёлку города
Общество, 10.12.2021
Пушистая ёлка на площади Советов установлена
Россиянам напомнили о штрафах за управление автомобилем с механикой
Россиянам напомнили о штрафах за управление автомобилем с механикой
Общество, 10.12.2021
За переход с автомата на механику грозит штраф до 15 тысяч рублей
Иркутская область опередила Бурятию с открытием ледовых дорог
Иркутская область опередила Бурятию с открытием ледовых дорог
Общество, 10.12.2021
В Иркутской области открыли первую ледовую дорогу
Футболиста из Бурятии предложили владикавказской «Алании»
Футболиста из Бурятии предложили владикавказской «Алании»
Общество, 10.12.2021
Владимир Гранат по-прежнему находится в поисках нового клуба
Улан-удэнец «нашёл» в США дацан
Улан-удэнец «нашёл» в США дацан
Общество, 10.12.2021
Буддийский храм находится в городе Хауэлл в штате Нью-Джерси
В Тункинском районе Бурятии малыши начали изучать ПДД
В Тункинском районе Бурятии малыши начали изучать ПДД
Общество, 10.12.2021
Макет для изучения правил собственноручно сделала воспитатель детсада
В двух сёлах Бурятии запретят продажу спиртного
В двух сёлах Бурятии запретят продажу спиртного
Общество, 10.12.2021
С инициативой изъять алкоголь из продажи выступили сами жители сёл
Выставка «…и немного усердия» откроется в Улан-Удэ
Выставка «…и немного усердия» откроется в Улан-Удэ
Общество, 10.12.2021
На открытии выставки посетители смогут принять участие в авторском мастер-классе
В Улан-Удэ открылось учреждение для напившихся в зюзю
В Улан-Удэ открылось учреждение для напившихся в зюзю
Общество, 10.12.2021
Вытрезвителей в Улан-Удэ не было уже 10 лет
Вакцинация подростков от ковида в России начнётся до конца этого года
Вакцинация подростков от ковида в России начнётся до конца этого года
Общество, 10.12.2021
Будут вакцинировать подростков в возрасте от 12 до 17 лет
Искусанную собаками улан-удэнку на Новый год отправили домой
Искусанную собаками улан-удэнку на Новый год отправили домой
Общество, 10.12.2021
Вот уже почти год девушка проходит сложнейшее лечение
Бурятия преодолела отметку в 72 тысячи случаев заражений COVID-19
Бурятия преодолела отметку в 72 тысячи случаев заражений COVID-19
Общество, 10.12.2021
Почти 130 пациентов находятся в реанимации

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^