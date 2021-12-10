В Бурятии список подлежащих обязательной вакцинации стал больше

Изменения утвердил главный санврач Бурятии
В Бурятии вновь увеличили перечень групп граждан, подлежащих вакцинации от коронавируса. Соответствующие изменения утвердил 10 декабря главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев.
Теперь обязательной вакцинации против COVID-19, кроме ранее определённых категорий граждан, подлежат также работники строительной отрасли и работающие вахтовым методом. Также постановлением регламентирована обязательная вакцинация и работников, оказывающих услуги в сфере страхования, клининговые, охранные, ритуальные, ветеринарные, юридические, консультационные и иных услуг.
- Проведение профилактических прививок для вышеперечисленных категорий граждан необходимо организовать до 17 января 2022 года, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.
Прежде список категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации, выглядел следующим образом:
- работники медицинских, образовательных организаций;
- работники социальной сферы (дома престарелых, дома ребёнка, дома инвалидов, социальные работники по обслуживанию на дому);
- работники сферы обслуживания (торговли, общественного питания, пищевой промышленности);
- служащие (федеральные, муниципальные, органов госвласти республики);
- работники сферы услуг (парикмахерские, ателье, прачечные, химчистки, сауны, бани, салоны красоты, массажные салоны, гостиницы, турбазы, отели);
- работники учреждений культуры, досуга и спорта (дома культуры, детские игровые, развлекательные центры, театры, кинотеатры, спортивные центры);
- работники МФЦ, клиентские подразделения банков, почтовых отделений, единых расчетных центров);
- работники промышленных предприятий (производств);
- работники агропромышленного комплекса;
- студенты;
- лица старше 65 лет.
Всё это так называемые «группы риска», а также работники, которые по роду своей деятельности сталкиваются с большим количеством людей.
Сергей Ханхареев ранее объяснял, почему обязательная вакцинация отдельных групп населения не противоречит требованиям Конституции.
В Бурятии список подлежащих обязательной вакцинации стал больше
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Изменения утвердил главный санврач Бурятии
Штрафовать предложил лидер проекта «Трезвая Россия»
На станции Мостовой освещения не было с советских времён
Юные артисты готовились несколько месяцев
Жильё получили жители Селенгинского района
Акция прошла в школе №58
Кого из предпринимателей республики коснётся снижение налоговых ставок по УСН?
Путёвка рассчитана на двоих
Воздух в городе должен стать в таком случае в разы чище
Республиканский оперштаб дал рекомендации, как защитить детей от коронавируса
Пушистая ёлка на площади Советов установлена
За переход с автомата на механику грозит штраф до 15 тысяч рублей
В Иркутской области открыли первую ледовую дорогу
Владимир Гранат по-прежнему находится в поисках нового клуба
Буддийский храм находится в городе Хауэлл в штате Нью-Джерси