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В Бурятии список подлежащих обязательной вакцинации стал больше

В Бурятии список подлежащих обязательной вакцинации стал больше
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Изменения утвердил главный санврач Бурятии

В Бурятии вновь увеличили перечень групп граждан, подлежащих вакцинации от коронавируса. Соответствующие изменения утвердил 10 декабря главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев.

Теперь обязательной вакцинации против COVID-19, кроме ранее определённых категорий граждан, подлежат также работники строительной отрасли и работающие вахтовым методом. Также постановлением регламентирована обязательная вакцинация и работников, оказывающих услуги в сфере страхования, клининговые, охранные, ритуальные, ветеринарные, юридические, консультационные и иных услуг.

- Проведение профилактических прививок для вышеперечисленных категорий граждан необходимо организовать до 17 января 2022 года, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

Прежде список категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации, выглядел следующим образом:

- работники медицинских, образовательных организаций;
- работники социальной сферы (дома престарелых, дома ребёнка, дома инвалидов, социальные работники по обслуживанию на дому);
- работники сферы обслуживания (торговли, общественного питания, пищевой промышленности);
- служащие (федеральные, муниципальные, органов госвласти республики);
- работники сферы услуг (парикмахерские, ателье, прачечные, химчистки, сауны, бани, салоны красоты, массажные салоны, гостиницы, турбазы, отели);
- работники учреждений культуры, досуга и спорта (дома культуры, детские игровые, развлекательные центры, театры, кинотеатры, спортивные центры);
- работники МФЦ, клиентские подразделения банков, почтовых отделений, единых расчетных центров);
- работники промышленных предприятий (производств);
- работники агропромышленного комплекса;
- студенты;
- лица старше 65 лет.

Всё это так называемые «группы риска», а также работники, которые по роду своей деятельности сталкиваются с большим количеством людей.

Сергей Ханхареев ранее объяснял, почему обязательная вакцинация отдельных групп населения не противоречит требованиям Конституции.
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