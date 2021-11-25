Ансамбль из Бурятии стал победителем конкурса «Казачий круг»



23 ноября народный забайкальский казачий ансамбль «Станица» из Бурятии выступил на юбилейном гала-концерте всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг», проходившем в Москве. В мероприятии приняли участие 270 солистов и участников любительских и профессиональных коллективов из Алтайского, Забайкальского, Краснодарского, Красноярского, Приморского, Ставропольского краёв, Волгоградской, Калининградской, Липецкой, Новгородской, Омской областей, Бурятии, Москвы и Санкт-Петербурга.



Концерт проходил на сцене концертного зала «Измайлово», на котором выступили победители 12 войсковых отборочных этапов. Участники коллектива из Бурятии представили два концертных номера из своего репертуара: «Вспомним, братцы-забайкальцы» и «Прячет ягодиночка глаза». Помимо представителей республики, в конкурсе приняли участие творческие казачьи коллективы и солисты, представляющие 11 казачьих обществ. Вместе с конкурсантами на сцене выступил государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого. В торжественной обстановке лауреатов конкурса наградили дипломами и памятными подарками.



- Отметим, что конкурс «Казачий круг» объединяет сотни творческих казачьих коллективов и исполнителей из России и зарубежья и является ярким праздником народной культуры, - сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.

