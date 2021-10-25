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Театр «Байкал» представит новые танцы

Театр «Байкал» представит новые танцы
Общество,  Фото:pixabay.com
Концерты состоятся 4 и 5 ноября

Танцы хоринских и эхиритских бурят зрители увидят 4 и 5 ноября в концерте «Уужам буряад».

- Одна из фундаментальных концертных программ театра «Байкал» «Уужам буряад» уже давно полюбилась публике. В формате ликбеза зрители узнают о бурятских родах, культурных особенностях в их самобытных песнях и танцах. После просмотра зрители с легкостью отличают костюмы ольхонских от шэнэхэнских бурят, знают, что такое «даргуулга» и «нархинсак» и ощущают разницу в звучании восточных и западных народных песен, - отметили в пресс-службе театра.

- «Уужам буряад» раскрывает то значительное богатство, которое часто остаётся в музеях, научных центрах, архивах. Мы всё это перерабатываем и презентуем в формате концерта, – рассказал художественный руководитель, автор проекта Жаргал Жалсанов.

Программа постоянно расширяется. В этом году министерство культуры Бурятии выделило грант на постановку новых танцев. Больше полугода балетмейстеры театра Арсалан Санданов и Чингис Тыхеев ведут работу над постановкой эхиритского и хоринского танцев. Ведётся работа и по пошиву костюмов.

- Много времени занял поиск музыки. Я ездил в районы, записывал песни у бабушек, консультировался с этнографами на соответствие песен заданной территории. После обработкой занимался наш композитор Баттулга Галмандах, и вот сегодня мы разучиваем движения. Зрители увидят наши новые танцы в ближайшем концерте, – отметил балетмейтер-репетитор театра «Байкал» Чингис Тыхеев.

Насладиться всем многообразием бурятской культуры, услышать народные песни и увидеть новые постановки зрители могут 4 и 5 ноября в театре оперы и балета.

Возрастное ограничение 6+.


театр "Байкал"

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