Животное всё увереннее ведёт себя
В Иркутской зоогалерее рассказали о состоянии лисицы, которую здесь выхаживают сотрудники. Как сообщал «Байкал-Daily», лиса напала на дачный курятник, после чего её отловили и отвезли в зоопарк. Животное было ослаблено.
По словам сотрудников зоогалереи, лиса ведёт себя всё увереннее и наглее.
- Спит и ест, совершенно не стесняясь присутствия человека, впрочем, как и всегда. Доктор сказал, что жить ей у нас ещё минимум месяц, именно столько времени нужно чтобы окончательно (в несколько этапов) разобраться с её многочисленными внутренними подселенцами (паразитами), - пояснили в зоогалерее.
Также лисичке дали кличку, её назвали Фемидой. Сотрудники зоопарка объяснили свой выбор.
- Мы же страсть как любим клички со смыслом. Буквально за пару дней до того, как лиса залезла в курятник с целью уничтожения местного населения, в прессе промелькнула интересная информация. Верховный суд своим решением запретил содержать на землях садоводческих товариществ любую сельскохозяйственную живность (кур в первую очередь). Вот и родилась с ходу шутка про то, что лиса без промедления бросилась исполнять решение вышестоящих органов, то есть ликвидировать противозаконную живность, - пояснили в зоогалерее.
Лису из Иркутской зоогалереи назвали Фемидой
Общество, Фото:
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