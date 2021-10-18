Решается дальнейшая судьба дикого зверя
В Иркутской зоогалерее рассказали про состояние лисы, которая поступила к ним в минувшие выходные. Как сообщал «Байкал-Daily», животное привезли дачники. Там она напала на курятник, после чего была отловлена. Состояние её было слабое.
На сегодня специалисты оценивают её состояние как отличное, сравнивая с первым днём. Здесь же поведали историю из жизни лисы. Как оказалось, она с самого детства (все 6 месяцев) жила где-то рядом с людьми, вероятно, с дачниками. Они её кормили. Однако, когда дачный сезон закончился, лисичка начала голодать, но где добыть еду, кроме как у человека, она не знает.
- А на фоне похолодания, упадка сил и спада иммунитета, внутри разбушевались паразиты. Нет, конечно, глисты для диких животных - это не нонсенс, они есть почти у всех. Но здоровый и сильный организм в состоянии сдерживать их активность в допустимых пределах. А вот обессиленный - нет. В итоге мы получили животное в ужасном состоянии именно по причине сильной интоксикации от массивной глистной инвазии, - сообщили сотрудники зоогалереи.
Как только животное поместили в тепло, сняли симптомы отравления и правильно проглистогонили, жизнь наладилась просто на глазах.
- Сегодня мы имеем на руках физически здоровую лису, которая жрёт как три таких и стремительно набирает вес, мечтая, как можно скорее покинуть карантинный вольер. А вот что с ней делать дальше - большой вопрос, который ещё предстоит решить, - заключили в зоогалерее.
Лисичка из Иркутской зоогалереи набирает вес
Общество, Фото:
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