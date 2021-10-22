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В Бурятии подразделения мотострелков подтвердили наименование «Ударное»

В Бурятии подразделения мотострелков подтвердили наименование «Ударное»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Проверку прошли более 500 военнослужащих

Десять подразделений мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, в ходе проверки специальной комиссией сдали нормативы на право почётного наименования «Ударное». В общей сложности в соединении было оценено более 500 военнослужащих.

В ходе проверки военнослужащие мотострелковых, танковых, артиллерийских, инженерных подразделений и подразделения радиационной, химической и биологической защиты продемонстрировали навыки при выполнении учебно-боевых и специальных задач на полигоне «Бурдуны». Они отработали нормативы по приведению подразделений в высшие степени боевой готовности, вождению техники, выполнили нормативы контрольных стрельб из штатного вооружения, в том числе при стрельбе из танков Т-72Б3, боевых машин пехоты и различного стрелкового оружия.

- Главным критерием в присвоении подразделению почётного наименования «Ударное» является оценка слаженности действий военнослужащих подразделения, проявленных в ходе выполнения учебно-боевых задач, и оценка умений владения штатным вооружением и военной техникой, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Бурятия военнослужащие ВВО

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