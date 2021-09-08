Шелеховчанка набрала 4981 очко
Уроженка Шелехова Анна Лелякова заняла третье место на командном чемпионате России по легкоатлетическому многоборью среди юниорок до 20 лет, который завершился 7 сентября в спорткомплексе «Юность» в Адлере. Она выиграла бронзовую награду в семиборье.
Результат Анны Леляковой составил 4981 очко. В беге с барьерами на 100 метров спортсменка набрала 745 очков (результат 15,75), в прыжке в высоту – 879 очков (1,72), в толкании ядра – 624 (11,44), в беге на 200 метров – 679 (27,40), в прыжке в длину – 660 (5,36), в метании копья – 555 (34,14), в беге на 800 метров – 839 (2:18,86).
Первое место в семиборье заняла спортсменка из Краснодарского края Валерия Москвитина. Серебряным призёром стала Полина Парфененко из Кемеровской области.
Анна Лелякова тренируется в областной спортивной школе олимпийского резерва «Приангарье» имени Л.М. Яковенко. Её тренерами являются Владимир Коноваленко, Раиса Гаврись и Ольга Курбан. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Семиборка из Иркутской области выиграла «бронзу» чемпионата России
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