Семиборка из Иркутской области выиграла «бронзу» чемпионата России

Шелеховчанка набрала 4981 очко



Уроженка Шелехова Анна Лелякова заняла третье место на командном чемпионате России по легкоатлетическому многоборью среди юниорок до 20 лет, который завершился 7 сентября в спорткомплексе «Юность» в Адлере. Она выиграла бронзовую награду в семиборье.



Результат Анны Леляковой составил 4981 очко. В беге с барьерами на 100 метров спортсменка набрала 745 очков (результат 15,75), в прыжке в высоту – 879 очков (1,72), в толкании ядра – 624 (11,44), в беге на 200 метров – 679 (27,40), в прыжке в длину – 660 (5,36), в метании копья – 555 (34,14), в беге на 800 метров – 839 (2:18,86).



Первое место в семиборье заняла спортсменка из Краснодарского края Валерия Москвитина. Серебряным призёром стала Полина Парфененко из Кемеровской области.



Анна Лелякова тренируется в областной спортивной школе олимпийского резерва «Приангарье» имени Л.М. Яковенко. Её тренерами являются Владимир Коноваленко, Раиса Гаврись и Ольга Курбан. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

