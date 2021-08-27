 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 августа

26 августа

Популярное

В Иркутске разыгрывают очередной кубок России по кёрлингу

В Иркутске разыгрывают очередной кубок России по кёрлингу
Общество,  Фото:pixabay.com
Соревнования проводятся среди смешанных пар

Сегодня, 27 августа, в Иркутске стартовали игры кубка России по кёрлингу среди смешанных пар. В турнире в ледовом дворце «Байкал» участвуют 20 пар из Санкт-Петербурга, Москвы, Московской, Иркутской, Новосибирской, Ярославской, Томской, областей, Приморского и Красноярского краёв.

Иркутскую область представляют три пары: Николай Лысаков и Елизавета Трухина, Валерия Денисенко и Кирилл Палагней, Михаил Власенко и Алина Фахуртдинова.

Программа кубка России

27 августа
9:00-20:00 – Матчи команд

28 августа
9:00-20:00 – Матчи команд

29 августа
9:00-17:00 – Матчи команд
17:30 – Четвертьфинал

30 августа
10:00 – Полуфинал
14:00 – Финал. Матч за третье место
16:00 – Торжественная церемония награждения

Соревнования проводятся без участия зрителей, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

Напомним, 25 августа в Иркутске завершился кубок России по кёрлингу среди смешанных команд. Победу одержала команда Иркутской области «Комсомолл 1».

Возрастное ограничение 0+
керлинг спорт Кубок России Иркутская область Иркутск

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Лучник Бурятии выступит на Паралимпиаде в смешанной команде
Лучник Бурятии выступит на Паралимпиаде в смешанной команде
Общество, 27.08.2021
Пару Баиру Шигаеву составит представительница Якутии
В Иркутске приступили к ремонту триумфальной арки
В Иркутске приступили к ремонту триумфальной арки
Общество, 27.08.2021
Будет обновлён фасад «Московских ворот»

В Улан-Удэ продлён запрет на въезд в леса
В Улан-Удэ продлён запрет на въезд в леса
Общество, 27.08.2021
Ограничения продлятся до 14 сентября
Лучники Бурятии выиграли 5 медалей кубка России
Лучники Бурятии выиграли 5 медалей кубка России
Общество, 27.08.2021
В Чите завершились соревнования по стрельбе из лука
В Бурятии стоящих на учёте подростков «погрузили» в искусство
В Бурятии стоящих на учёте подростков «погрузили» в искусство
Общество, 27.08.2021
Ребята посетили Национальный музей Бурятии
За сутки в Забайкалье выявили 189 больных COVID-19
За сутки в Забайкалье выявили 189 больных COVID-19
Общество, 27.08.2021
Выздоровели более 55 тысяч человек
Пригород Улан-Удэ ополчился на добившуюся переноса остановки женщину
Пригород Улан-Удэ ополчился на добившуюся переноса остановки женщину
Общество, 27.08.2021
Упорная женщина, выигравшая суд, вызвала скандал в Поселье
Мэр Улан-Удэ рассказал об итогах прошлого учебного года
Мэр Улан-Удэ рассказал об итогах прошлого учебного года
Общество, 27.08.2021
В столице Бурятии проходит городская Августовская конференция педагогических работников
Чемпиону Паралимпиады Михаилу Асташову посвятили стихотворение
Чемпиону Паралимпиады Михаилу Асташову посвятили стихотворение
Общество, 27.08.2021
Бурятский блогер записал «героическую» актуалочку для Михаила Асташова
В Улан-Удэ по-прежнему штрафуют безмасочников
В Улан-Удэ по-прежнему штрафуют безмасочников
Общество, 27.08.2021
Без масок попались водители и пассажир
В Улан-Удэ танцовщики устроили баттл в окнах БГУ
В Улан-Удэ танцовщики устроили баттл в окнах БГУ
Общество, 27.08.2021
В центре Улан-Удэ прошла зрелищная акция к старту нового проекта ТНТ. ВИДЕО
Часть Улан-Удэ останется без холодной воды
Часть Улан-Удэ останется без холодной воды
Общество, 27.08.2021
Холодной воды не будет с 23 часов до 8
Русский драмтеатр в Улан-Удэ просит зрителей приходить заранее
Русский драмтеатр в Улан-Удэ просит зрителей приходить заранее
Общество, 27.08.2021
На входе будет многократная проверка документов
Забайкальский врач проконсультировал тяжелобольного в Грозном
Забайкальский врач проконсультировал тяжелобольного в Грозном
Общество, 27.08.2021
Пациент после ДТП более месяца находится в реанимации

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^