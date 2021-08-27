Соревнования проводятся среди смешанных пар
Сегодня, 27 августа, в Иркутске стартовали игры кубка России по кёрлингу среди смешанных пар. В турнире в ледовом дворце «Байкал» участвуют 20 пар из Санкт-Петербурга, Москвы, Московской, Иркутской, Новосибирской, Ярославской, Томской, областей, Приморского и Красноярского краёв.
Иркутскую область представляют три пары: Николай Лысаков и Елизавета Трухина, Валерия Денисенко и Кирилл Палагней, Михаил Власенко и Алина Фахуртдинова.
Программа кубка России
27 августа
9:00-20:00 – Матчи команд
28 августа
9:00-20:00 – Матчи команд
29 августа
9:00-17:00 – Матчи команд
17:30 – Четвертьфинал
30 августа
10:00 – Полуфинал
14:00 – Финал. Матч за третье место
16:00 – Торжественная церемония награждения
Соревнования проводятся без участия зрителей, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Напомним, 25 августа в Иркутске завершился кубок России по кёрлингу среди смешанных команд. Победу одержала команда Иркутской области «Комсомолл 1».
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В Иркутске разыгрывают очередной кубок России по кёрлингу
Общество, Фото:
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