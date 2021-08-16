Жителя Иркутской области отправили в колонию за героин

Мужчина отрицал свою вину
Житель города Тайшета Иркутской области признан виновным в покушении на сбыт наркотических средств.
Судом установлено, что в 2019 и 2020 годах подсудимый в Тайшете несколько раз продавал наркозависимым героин. При очередной попытке сбыта его задержали транспортные полицейские.
- На стадии предварительного следствия и в суде подсудимый отрицал причастность к совершенным преступлениям, активно выстраивал позицию защиты, несмотря на содержание под стражей в условиях следственного изолятора, принимал попытки оказать давление на свидетелей обвинения, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Однако его вина была полностью доказана.
Мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
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