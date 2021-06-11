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В Бурятии стартовал отбор фильмов и программ на «Алтаргану»

В Бурятии стартовал отбор фильмов и программ на «Алтаргану»
Общество,  Фото:pixabay.com
Заявки и документы принимаются до 21 июня

В Бурятии объявлен приём заявок на конкурс телерадиопрограмм и фильмов к «Алтаргане». Заявки направляются в республиканский информационный центр до 21 июня.

Напомним, что конкурс пройдёт с 30 по 31 июля в посёлке Агинское в дистанционном формате. От Бурятии в конкурсе принимают участие от 1 до 3 фильмов, радио- и телепрограмм в каждой номинации. Один автор или студия подаёт на конкурс не более двух фильмов или радиотелепрограмм.

- В конкурсе должны быть представлены высококачественные документальные и художественные фильмы, радиотелепрограммы, демонстрирующие историю, культуру и традиции бурятского народа, на бурятском языке. Представленное произведение должно соответствовать требованиям, предъявляемым к профессиональному документальному и художественному кино, радиотелепрограммам. Конкурсное произведение должно быть создано не ранее 1 июля 2018 года, - сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.

Номинации конкурса:
1. «Лучшая телевизионная программа» (хронометраж не более 20 минут);
2. «Лучшая радиопередача» (хронометраж не более 15 минут);
3. «Лучший документальный фильм» (хронометраж – до 30 минут);
4. «Лучший художественный фильм» (хронометраж – до 1 часа 30 минут);
5. «Лучший фильм о бурятской культуре на других языках с субтитрами на бурятском языке» (хронометраж – до 30 минут);
6. «Лучшая операторская работа»;
7. «Лучшая режиссёрская работа».

Заявка, пакет документов и материалы направляются с пометкой «Конкурс кино» на электронный адрес: ricmk@mail.ru. Справки по телефону: 21-48-57.

Возрастное ограничение 18+
телевидение радио фильм кино конкурс Бурятия Алтаргана фестиваль бурятский язык
 
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