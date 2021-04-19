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Объявлен конкурс на маршруты из Улан-Удэ в Сотниково и Ошурково

Объявлен конкурс на маршруты из Улан-Удэ в Сотниково и Ошурково
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
По его итогам будет определён постоянный перевозчик сроком на пять лет

19 апреля в Бурятии стартовал первый этап конкурса по выдаче свидетельства на перевозку пассажиров по регулируемым межмуниципальным маршрутам №129 Улан-Удэ – Сотниково и №131 Улан-Удэ – Ошурково. Данный конкурс будет проведён для определения постоянного перевозчика сроком на пять лет.

- В настоящее время перевозка пассажиров по маршрутам №129 и №130 осуществляется по временному свидетельству и будет осуществляться до тех пор, пока не определится постоянный перевозчик. С 19 апреля Минтранс Бурятии объявляет о начале первого этапа конкурса на постоянного перевозчика, при этом 129 и 131 маршруты объединили в один лот, - рассказал Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства.

Напомним, 8 февраля перевозчик АСПП «Меридиан» по маршруту №131 Улан-Удэ – Ошурково не вышел на рейс. Он не сообщил в министерство транспорта Бурятии о намерении прекратить перевозки. В оперативном порядке для бесперебойной перевозки жителей Ошурково были организованы дублирующие маршруты силами других перевозчиков. С 10 марта на маршрут №131 Улан-Удэ - Ошурково по временному свидетельству вышло ООО «Кабанскавто». Об этом сообщает пресс-служба министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.
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