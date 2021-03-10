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Мучающимся жителям пригорода Улан-Удэ нашли временного перевозчика

Мучающимся жителям пригорода Улан-Удэ нашли временного перевозчика
Общество,  Фото:минтранс Бурятии
Жители Ошурково, каждый день ездящие в Улан-Удэ, месяц были вынуждены ходить пешком

В минтрансе Бурятии сообщили о том, что найден временный перевозчик по маршруту «Улан-Удэ – Ошурково».

Как сообщал «Байкал-Daily», 8 февраля прежний перевозчик по маршруту №131 «Улан-Удэ – Ошурково» внезапно прекратил работу. В результате люди остались без единственного регулярного маршрута. Им приходилось ездить в автобусах других маршрутов, которые и так наполнены под завязку. 4 марта глава Бурятии Алексей Цыденов поручил в кратчайшие сроки возобновить пассажироперевозки для жителей Ошурково.

Автобусы «Улан-Удэ - Ошурково» запустят с 10 марта, сообщили в республиканском минтрансе.

- 9 марта минтранс Бурятии провёл переговоры с двумя перевозчиками. В ходе переговоров решено, что на маршрут № 131 «Улан-Удэ - Ошурково» выйдет ООО «Кабанскавто». 9 марта перевозчик подал заявление на выдачу временного свидетельства и карты маршрута № 131, - уточнили в министерстве транспорта.

С 10 по 14 марта автобусы выйдут в рейс по сокращённому расписанию, согласованному с жителями села Ошурково. Расписание будет распространено в группах вайбер «Маршрут Ошурково» и других. Стоимость проезда по маршруту № 131 составит 35 рублей.

С 15 марта перевозки будут идти изменённому расписанию с учётом сложившегося пассажиропотока и пожеланий жителей села Ошурково.

«Месяц пешком ходим»

Недавно по поводу транспортной проблемы состоялся сход сельчан и представителей власти. Видео с жаркой встречи опубликовала журналист Евгения Балтатарова на своём YouTube-канале 7 марта.

- У нас всю жизнь был 131-й маршрут и вдруг взяли, и отменили. Это же не дело. Целое село оставить без транспорта, - возмутилась на сходе местная жительница.

Сельчане рассказали, что объединяются, чтобы добраться до Улан-Удэ, поскольку многие там работают, а дети ходят в городские школы, поскольку в Ошурково нет ни одной. Люди кооперируются и добираются на одном такси, либо едут на попутном транспорте. Приходится даже много ходить пешком. Ранее в соцсетях опубликовали видео, на котором запечатлели, как жители Ошурково, в числе которых был человек на костылях, брели домой пешком по морозу в темноте.

Проезжающие мимо автобусы, как правило уже заполнены под завязку. Такси стоит порядка 350 рублей, что слишком дорого для ежедневных затрат. Ходить пешком долго и холодно.

- Мы уже месяц пешком ходим, а вы нас не слышите! – с негодованием говорила местная жительница.

- У нас просьба, чтобы нам выделили автобус. Маршрут №131 есть, нужно просто выделить транспорт, - сказала во время схода местная жительница, - Мы в отчаянии.

Расписание маршрута №131 временного перевозчика с 10 по 14 марта:

Отправление из Ошурково: 06.15, 09.40, 12.40, 17.10, 20.00 (до остановки «КПП»).

Отправление из Улан-Удэ: 09.00, 11.45, 16.25, 19.10


общественный транспорт
 
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