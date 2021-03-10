Мучающимся жителям пригорода Улан-Удэ нашли временного перевозчика

Жители Ошурково, каждый день ездящие в Улан-Удэ, месяц были вынуждены ходить пешком
В минтрансе Бурятии сообщили о том, что найден временный перевозчик по маршруту «Улан-Удэ – Ошурково».
Как сообщал «Байкал-Daily», 8 февраля прежний перевозчик по маршруту №131 «Улан-Удэ – Ошурково» внезапно прекратил работу. В результате люди остались без единственного регулярного маршрута. Им приходилось ездить в автобусах других маршрутов, которые и так наполнены под завязку. 4 марта глава Бурятии Алексей Цыденов поручил в кратчайшие сроки возобновить пассажироперевозки для жителей Ошурково.
Автобусы «Улан-Удэ - Ошурково» запустят с 10 марта, сообщили в республиканском минтрансе.
- 9 марта минтранс Бурятии провёл переговоры с двумя перевозчиками. В ходе переговоров решено, что на маршрут № 131 «Улан-Удэ - Ошурково» выйдет ООО «Кабанскавто». 9 марта перевозчик подал заявление на выдачу временного свидетельства и карты маршрута № 131, - уточнили в министерстве транспорта.
С 10 по 14 марта автобусы выйдут в рейс по сокращённому расписанию, согласованному с жителями села Ошурково. Расписание будет распространено в группах вайбер «Маршрут Ошурково» и других. Стоимость проезда по маршруту № 131 составит 35 рублей.
С 15 марта перевозки будут идти изменённому расписанию с учётом сложившегося пассажиропотока и пожеланий жителей села Ошурково.
«Месяц пешком ходим»
Недавно по поводу транспортной проблемы состоялся сход сельчан и представителей власти. Видео с жаркой встречи опубликовала журналист Евгения Балтатарова на своём YouTube-канале 7 марта.
- У нас всю жизнь был 131-й маршрут и вдруг взяли, и отменили. Это же не дело. Целое село оставить без транспорта, - возмутилась на сходе местная жительница.
Сельчане рассказали, что объединяются, чтобы добраться до Улан-Удэ, поскольку многие там работают, а дети ходят в городские школы, поскольку в Ошурково нет ни одной. Люди кооперируются и добираются на одном такси, либо едут на попутном транспорте. Приходится даже много ходить пешком. Ранее в соцсетях опубликовали видео, на котором запечатлели, как жители Ошурково, в числе которых был человек на костылях, брели домой пешком по морозу в темноте.
Проезжающие мимо автобусы, как правило уже заполнены под завязку. Такси стоит порядка 350 рублей, что слишком дорого для ежедневных затрат. Ходить пешком долго и холодно.
- Мы уже месяц пешком ходим, а вы нас не слышите! – с негодованием говорила местная жительница.
- У нас просьба, чтобы нам выделили автобус. Маршрут №131 есть, нужно просто выделить транспорт, - сказала во время схода местная жительница, - Мы в отчаянии.
Расписание маршрута №131 временного перевозчика с 10 по 14 марта:
Отправление из Ошурково: 06.15, 09.40, 12.40, 17.10, 20.00 (до остановки «КПП»).
Отправление из Улан-Удэ: 09.00, 11.45, 16.25, 19.10
Мучающимся жителям пригорода Улан-Удэ нашли временного перевозчика
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Конкурсная комиссия была единогласна в своём решении
Первый объект замечен в 112 квартале, второй – на Комушке
«Чёрного лесоруба» обязали очистить лес от порубочных остатков
Жители Ошурково, каждый день ездящие в Улан-Удэ, месяц были вынуждены ходить пешком
Победители будут награждены дипломами и ценными призами
Спортсмены серьёзно готовятся к заплыву
Александру Попову было 70 лет
Состоялось выездное межведомственное заседание по домам, дольщики которых не могут дождаться квартир
С каждым днём становится всё меньше заразившихся коронавирусом
Зал прилёта в аэропорту открылся после ремонта
На конкурс красоты среди замужних жительниц Бурятии отобрали 31 участницу
Осуждённый пожаловался на плохие условия лишь спустя 18 лет
Сотрудники роддома «с гордостью озвучили цифру»
Родов было больше, чем неделю тому назад
«Удачи бурятской земле», - пожелал Арсен Фадзаев