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Дом жителя Бурятии с нарушением признали нежилым

Дом жителя Бурятии с нарушением признали нежилым
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Процедуру провели без необходимых документов

Как выяснила прокурорская проверка, администрация Баунтовского эвенкийского района Бурятии нарушила жилищное законодательство.

Установлено, что администрацией района принято решение о переводе жилого помещения гражданина в нежилое при отсутствии на то оснований. В нарушение закона при проведении процедуры отсутствовал правоустанавливающий документ на данное помещение. Технический паспорт жилого помещения, предоставленный гражданином, являлся недействительным.

Главе муниципального образования внесено представление об устранении нарушений закона, которое удовлетворено, решение о переводе жилого помещения в нежилое отменено, к дисциплинарной ответственности привлечено должностное лицо, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
прокуратура
 
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