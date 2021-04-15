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В Бурятском театре драмы появилась костюмная фотозона

В Бурятском театре драмы появилась костюмная фотозона
Общество,  Фото:пресс-служба Буряад театра
Автор лучшего снимка получит пригласительные на две персоны

В Бурятском академическом театре драмы имени Хоца Намсараева в Улан-Удэ появилась стилизованная фотозона. Теперь все желающие могут бесплатно сделать снимки в национальных костюмах, а также выиграть пригласительные. Помощь в примерке оказывают сотрудники театра.

- Для участия в конкурсе необходимо сделать снимок на фотозоне, выложить его в Инстаграм и отметить аккаунт театра @burdram_03. Лучший снимок выберет главный художник театра Натали-Кейт Пангилинан (г. Москва). Победитель получит пригласительные на две персоны. Результаты объявляются уже на следующий день, - сообщает пресс-служба Буряад театра.

Кроме этого в театре также появились таблички с краткой информацией об интерьере театра: флорентийской мозаике, кедре, масках, занавесе из конского волоса, панно и люстрах, стилизованных под серебряные украшения.

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