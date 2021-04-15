В Бурятском театре драмы появилась костюмная фотозона

Общество, Фото: пресс-служба Буряад театра

Автор лучшего снимка получит пригласительные на две персоны



В Бурятском академическом театре драмы имени Хоца Намсараева в Улан-Удэ появилась стилизованная фотозона. Теперь все желающие могут бесплатно сделать снимки в национальных костюмах, а также выиграть пригласительные. Помощь в примерке оказывают сотрудники театра.



- Для участия в конкурсе необходимо сделать снимок на фотозоне, выложить его в Инстаграм и отметить аккаунт театра @burdram_03. Лучший снимок выберет главный художник театра Натали-Кейт Пангилинан (г. Москва). Победитель получит пригласительные на две персоны. Результаты объявляются уже на следующий день, - сообщает пресс-служба Буряад театра.



Кроме этого в театре также появились таблички с краткой информацией об интерьере театра: флорентийской мозаике, кедре, масках, занавесе из конского волоса, панно и люстрах, стилизованных под серебряные украшения.



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