Автор лучшего снимка получит пригласительные на две персоны
В Бурятском академическом театре драмы имени Хоца Намсараева в Улан-Удэ появилась стилизованная фотозона. Теперь все желающие могут бесплатно сделать снимки в национальных костюмах, а также выиграть пригласительные. Помощь в примерке оказывают сотрудники театра.
- Для участия в конкурсе необходимо сделать снимок на фотозоне, выложить его в Инстаграм и отметить аккаунт театра @burdram_03. Лучший снимок выберет главный художник театра Натали-Кейт Пангилинан (г. Москва). Победитель получит пригласительные на две персоны. Результаты объявляются уже на следующий день, - сообщает пресс-служба Буряад театра.
Кроме этого в театре также появились таблички с краткой информацией об интерьере театра: флорентийской мозаике, кедре, масках, занавесе из конского волоса, панно и люстрах, стилизованных под серебряные украшения.
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В Бурятском театре драмы появилась костюмная фотозона
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