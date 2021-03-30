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В школах Бурятии увеличилось число конфликтов

В школах Бурятии увеличилось число конфликтов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В вопросе разбирается детский омбудсмен Наталья Ганькина

С начала 2021 года в адрес уполномоченного по правам ребёнка в Бурятии Натальи Ганькиной стало поступить больше жалоб родителей о конфликтах в школах. В том числе родители стали чаще жаловаться на нарушения прав их детей в школах Улан-Удэ. Наталья Ганькина, в свою очередь, обратилась в городской комитет по образованию с просьбой о необходимости принятия дополнительных мер «по нормализации психологического климата в школьной среде».

- Комитет по образованию администрации Улан-Удэ издал соответствующий приказ. Приоритетным направлением определена деятельность школ по нормализации климата в школьной среде, организации тренингов, бесед, праздников, деловых игр, направленных на укреплении дружбы в классном коллективе и предупреждение буллинга, - сообщила Наталья Ганькина на своей странице в Facebook.

Директорам школ рекомендовано организовать в весенние школьные каникулы и в дальнейшие месяцы информационно-разъяснительную работу с родителями.

- Действенным механизмом в решении возникших противоречий и профилактики проблем являются школы примирения. Они помогают наладить контакт между одноклассниками, улучшить взаимодействие педагога и класса, предупредить и устранить последствия правонарушений, совершаемых несовершеннолетним, - сообщила детский омбудсмен.

По данным министерства образования и науки республики, в 472 общеобразовательных организациях работает 437 школьных служб примирения. Оказывают помощь школьным службам примирения 448 школьных омбудсменов.

- В вопросах разрешения школьных конфликтов очень важно заметить каждый случай, помочь детям поговорить между собой с участием третьей, независимой стороны, и прийти к примирению. Именно такая задача стоит перед службой школьного примирения, которая должна быть создана в каждой образовательной организации, - заключила Наталья Ганькина.

Как сообщал «Байкал-Daily», в марте в Иволгинской школе трое учеников избили своего одноклассника.


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