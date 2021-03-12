В Бурятии трое школьников побили одноклассника

Конфликт был снят на видео
В Иволгинской школе в Бурятии трое учеников избили своего одноклассника. Сообщение об этом появилось сегодня в паблике «Аноним 03». Конфликт произошёл между 12-летними мальчиками.
- Одноклассники избили своего одноклассника, данный факт был снят на телефон девочкой одноклассника. Затейником был одноклассник, который неоднократно издевался над ним в школе. Это выяснилось после того, когда в школу пришла полиция, так как мать мальчика написала заявление, - сообщил пользователь.
В пресс-службе МВД по Бурятии подтвердили, что действительно в этой школе между мальчиками был конфликт. Всё случилось на перемене в спортзале: трое ребят нанесли несколько ударов своему однокласснику, оставив на его теле ссадины. Произошедшее было снято на видео.
- Вечером 10 марта в ОМВД России по Иволгинскому району поступило телефонное сообщение от жительницы села Иволгинск о нанесении в школе побоев её 12-летнему сыну. По словам обратившейся, мальчик пострадал от рук его одноклассников. Сотрудники ПДН прибыли в образовательное учреждение для проверки информации и выяснения обстоятельств. Полицейские установили всех участников инцидента - потерпевшего и трёх его обидчиков, среди которых организатор конфликта, - сообщили «Байкал-Daily» в министерстве.
От проведения судебно-медицинской экспертизы и оказания врачебной помощи мама ребёнка отказалась.
- Сотрудники полиции с несовершеннолетними участниками инцидента, их родителями и всеми учащимися класса - очевидцами произошедшего - провели профилактическую беседу о крайней недопустимости такого поведения и его правовых последствиях, - сообщили в МВД.
В настоящее время рассматривается вопрос о постановке обидчиков мальчика на профилактический учёт. Отметим, педагоги этих школьников характеризуют положительно.
В связи с недостижением возраста привлечения к административной ответственности полицейские вынесли определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении по статье «Побои».
- Собранные материалы будут также направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, - уточнили в министерстве внутренних дел.
Как сообщал «Байкал-Daily», в декабре в Бурятии прогремел инцидент с учительницей Ново-Онохойской школы, ударившей мальчика на уроке. Видео тайком сняла одноклассница мальчика, вскоре оно стало достоянием общественности. На случившееся отреагировали следственное управление СКР по Бурятии, республиканская прокуратура, детский омбудсмен Наталья Ганькина. Как выяснилось позже, один ребёнок мешал вести урок, а также матерился в классе, но учительница ошибочно ударила его соседа по парте. Педагог принесла свои извинения, родители простили её.
В Бурятии трое школьников побили одноклассника
Происшествия, Фото:
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