 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 марта

11 марта

Популярное

В Бурятии трое школьников побили одноклассника

В Бурятии трое школьников побили одноклассника
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Конфликт был снят на видео

В Иволгинской школе в Бурятии трое учеников избили своего одноклассника. Сообщение об этом появилось сегодня в паблике «Аноним 03». Конфликт произошёл между 12-летними мальчиками.

- Одноклассники избили своего одноклассника, данный факт был снят на телефон девочкой одноклассника. Затейником был одноклассник, который неоднократно издевался над ним в школе. Это выяснилось после того, когда в школу пришла полиция, так как мать мальчика написала заявление, - сообщил пользователь.

В пресс-службе МВД по Бурятии подтвердили, что действительно в этой школе между мальчиками был конфликт. Всё случилось на перемене в спортзале: трое ребят нанесли несколько ударов своему однокласснику, оставив на его теле ссадины. Произошедшее было снято на видео.

- Вечером 10 марта в ОМВД России по Иволгинскому району поступило телефонное сообщение от жительницы села Иволгинск о нанесении в школе побоев её 12-летнему сыну. По словам обратившейся, мальчик пострадал от рук его одноклассников. Сотрудники ПДН прибыли в образовательное учреждение для проверки информации и выяснения обстоятельств. Полицейские установили всех участников инцидента - потерпевшего и трёх его обидчиков, среди которых организатор конфликта, - сообщили «Байкал-Daily» в министерстве.

От проведения судебно-медицинской экспертизы и оказания врачебной помощи мама ребёнка отказалась.

- Сотрудники полиции с несовершеннолетними участниками инцидента, их родителями и всеми учащимися класса - очевидцами произошедшего - провели профилактическую беседу о крайней недопустимости такого поведения и его правовых последствиях, - сообщили в МВД.

В настоящее время рассматривается вопрос о постановке обидчиков мальчика на профилактический учёт. Отметим, педагоги этих школьников характеризуют положительно.

В связи с недостижением возраста привлечения к административной ответственности полицейские вынесли определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении по статье «Побои».

- Собранные материалы будут также направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, - уточнили в министерстве внутренних дел.

Как сообщал «Байкал-Daily», в декабре в Бурятии прогремел инцидент с учительницей Ново-Онохойской школы, ударившей мальчика на уроке. Видео тайком сняла одноклассница мальчика, вскоре оно стало достоянием общественности. На случившееся отреагировали следственное управление СКР по Бурятии, республиканская прокуратура, детский омбудсмен Наталья Ганькина. Как выяснилось позже, один ребёнок мешал вести урок, а также матерился в классе, но учительница ошибочно ударила его соседа по парте. Педагог принесла свои извинения, родители простили её.


побои школьники
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

По улицам Ангарска бегал северный олень
По улицам Ангарска бегал северный олень
Происшествия, 12.03.2021
Животное совершило побег из зоопарка
Улан-удэнку будут судить за опасные таблетки для похудения
Улан-удэнку будут судить за опасные таблетки для похудения
Происшествия, 12.03.2021
Девушке грозит до семи лет лишения свободы
До Бурятии докатилось очередное монгольское землетрясение
До Бурятии докатилось очередное монгольское землетрясение
Происшествия, 12.03.2021
Землетрясение почувствовали в Бурятии и Иркутской области
При строительстве второй ветки БАМ вскрыли оплату невыполненных работ
При строительстве второй ветки БАМ вскрыли оплату невыполненных работ
Происшествия, 12.03.2021
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего
Улан-удэнец обокрал землячку в московском аэропорту
Улан-удэнец обокрал землячку в московском аэропорту
Происшествия, 12.03.2021
Кража произошла в автобусе во «Внуково»
В Бурятии едва не сгорел жилой дом
В Бурятии едва не сгорел жилой дом
Происшествия, 12.03.2021
Возгорание произошло в котельной
В Бурятии выявляли фальшивые доллары
В Бурятии выявляли фальшивые доллары
Происшествия, 12.03.2021
Число выявленных поддельных денег в банках Бурятии сократилось
Коронавирус унёс жизни ещё четырёх забайкальцев
Коронавирус унёс жизни ещё четырёх забайкальцев
Происшествия, 12.03.2021
Всего в Забайкальском крае зарегистрировано более 700 летальных случаев

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^