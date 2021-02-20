 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 февраля

19 февраля

Популярное

В Бурятии проведут «Зимние забавы в Чивыркуе»

В Бурятии проведут «Зимние забавы в Чивыркуе»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Гостей ожидают соревнования по рыбалке, конкурсы и дог-спринт

20 марта в Бурятии на территории Забайкальского национального парка состоится праздник «Зимние забавы в Чивыркуе». Мероприятие проведут на Чивыркуйском заливе в посёлке Курбулик.

Как сообщает пресс-служба «Заповедного Подлеморья», на празднике гостей ждут «Приключения Маши и Медведя в Забайкальском национальном парке». Именно эти герои будут с участниками и зрителями весь праздничный день.

В программу включены различные конкурсы: «Эти забавные животные», «Сани с чудесами» и «Чивыркуйский дог-спринт». Для рыбаков, профессионалов и любителей, пройдёт традиционное соревнование по подлёдному лову «Чивыркуйская рыбалка». Гостей порадуют концертно-развлекательная программа, катание на собачьих упряжках, а также народные забавы и игры.

Возрастное ограничение 0+
Байкал Бурятия Праздники рыбалка соревнования конкурс спорт концерт заповедник национальный парк
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии сегодня ветрено
В Бурятии сегодня ветрено
Общество, 20.02.2021
Порывы ветра достигнут 19 м/с
В Бурятии состоится конкурс молодых музыкантов
В Бурятии состоится конкурс молодых музыкантов
Общество, 19.02.2021
Прослушивания пройдут в два тура
Иркутская область отметит День зимних видов спорта
Иркутская область отметит День зимних видов спорта
Общество, 19.02.2021
В муниципальных образованиях планируется провести различные соревнования и другие мероприятия
В Улан-Удэ откроется персональная выставка юного скульптора
В Улан-Удэ откроется персональная выставка юного скульптора
Общество, 19.02.2021
Зрителям представят три экспозиции скульптур малых форм
В Чите выбрали кличку молодой самке леопарда
В Чите выбрали кличку молодой самке леопарда
Общество, 19.02.2021
Победительнице конкурса достался пернатый «приз»
В Иркутске выставлено редкое издание «Божественной комедии»
В Иркутске выставлено редкое издание «Божественной комедии»
Общество, 19.02.2021
Книга позапрошлого века иллюстрирована подлинными гравюрами Гюстава Доре
В Бурятии выберут самого «классного» классного
В Бурятии выберут самого «классного» классного
Общество, 19.02.2021
В республике проведут конкурс классных руководителей
В Улан-Удэ подведут итоги конкурсов и акций, посвящённых 23 февраля
В Улан-Удэ подведут итоги конкурсов и акций, посвящённых 23 февраля
Общество, 19.02.2021
В парке Орешкова проведут праздничную программу «Я служу России»
В Ангарске состоится чемпионат по лыжным гонкам
В Ангарске состоится чемпионат по лыжным гонкам
Общество, 19.02.2021
К участию в соревнованиях допускаются все желающие
В Улан-Удэ разыграют любительский кубок по мини-футболу
В Улан-Удэ разыграют любительский кубок по мини-футболу
Общество, 19.02.2021
Соревнования пройдут с февраля по март
В Бурятии беспилотники готовятся корректировать огонь артиллерии
В Бурятии беспилотники готовятся корректировать огонь артиллерии
Общество, 19.02.2021
Этап практических стрельб запланирован на конец февраля
Бурятия будет сотрудничать с проектом «Великая Северная экспедиция»
Бурятия будет сотрудничать с проектом «Великая Северная экспедиция»
Общество, 19.02.2021
Республика стала одним из участников самого протяжённого турмаршрута в мире
В Агинском округе появится памятник учёному-востоковеду
В Агинском округе появится памятник учёному-востоковеду
Общество, 19.02.2021
Монумент поставят в честь 140-летия Цыбена Жамцарано

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^