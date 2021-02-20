Гостей ожидают соревнования по рыбалке, конкурсы и дог-спринт
20 марта в Бурятии на территории Забайкальского национального парка состоится праздник «Зимние забавы в Чивыркуе». Мероприятие проведут на Чивыркуйском заливе в посёлке Курбулик.
Как сообщает пресс-служба «Заповедного Подлеморья», на празднике гостей ждут «Приключения Маши и Медведя в Забайкальском национальном парке». Именно эти герои будут с участниками и зрителями весь праздничный день.
В программу включены различные конкурсы: «Эти забавные животные», «Сани с чудесами» и «Чивыркуйский дог-спринт». Для рыбаков, профессионалов и любителей, пройдёт традиционное соревнование по подлёдному лову «Чивыркуйская рыбалка». Гостей порадуют концертно-развлекательная программа, катание на собачьих упряжках, а также народные забавы и игры.
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В Бурятии проведут «Зимние забавы в Чивыркуе»
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