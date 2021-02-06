Эксперт отметил снижение числа заболевших COVID-19 в Бурятии













Недавно разрешили работу На сегодня в Бурятии продолжает действовать режим ограничительных мероприятий. Запрещены крупные массовые мероприятия, закрыты ночные клубы и танцплощадки в кафе и ресторанах. Объекты общепита работают до 23:00. Действует повсеместный масочный режим.Недавно разрешили работу детским развлекательным центрам.

Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 6 февраля в Бурятии зарегистрировано 31 395 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19. Суточный прирост составил 132 новых больных.

Количество заболевших коронавирусом россиян в январе на 20% меньше, чем в декабре, выделилась группа регионов-лидеров, где снижение произошло более чем на 25%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.- Количество заболевших по всей России снизилось на 20% от 863,643 тысячи в декабре до 691,142 тысячи в январе. В Москве снижение составило 41%, в Санкт-Петербурге - 21%, - сказал Тавадян.Он отметил, чтов 21 регионе: в Тыве, Чечне, Хакасии, Еврейской автономной области, Псковской, Костромской областях, Москве, Ямало-Ненецком автономном округе, Алтайской республике, Чукотке, Томской, Магаданской, Архангельской областях, Коми, Якутии, Карелии, Адыгеи, Ингушетии,, Кемеровской области, Крыму.К регионам, где падение составило от 10% до 25%, относятся: Санкт-Петербург, Амурская область, Чувашия, Мурманская, Вологодская, Новосибирская области, Карачаево-Черкессия, Московская область, Калмыкия, Ульяновская область, Забайкальский край, Новгородская область, Камчатский край, Кировская область, Сахалинская область, Алтайский край, Хабаровский край.Тавадян также выделил в отдельную группу регионы со снижением от 0 до 10%. В неё вошли: Рязанская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Марий Эл, Северная Осетия – Алания, Пермский край, Владимирская область, Мордовия, Татарстан, Ненецкий автономный округ, Удмуртия, Омская область, Кабардино-Балкария, Нижегородская область, Тюменская область, Тверская область, Приморский край, Волгоградская область, Оренбургская область, Саратовская область, Челябинская область, Красноярский край, Иркутская область, Свердловская область, Тульская область, Калужская область, Самарская область, Курганская область, Калининградская область, Курская область, Ярославская область, Ленинградская область.Согласно анализу эксперта, остались регионы, где число случаев заражения выросло в январе по сравнению с декабрем. Превышение до 10% отмечено в Дагестане, Белгородской области, Ставропольском крае, Орловской, Ивановской, Брянской, Воронежской, Липецкой, Астраханской, Ростовской областях, Краснодарском крае, Башкортостане.- Есть ещё регионы, где число заболевших в январе 2021 года выросло более чем на 10%. Это - Тамбовская область, Смоленская область, Пензенская область, Севастополь, - сказал Тавадян.Он отметил, что регионы, в которых пока ещё зафиксирован рост числа зарегистрированных случаев (в январе по сравнению с декабрем), находятся в основном в юго-западной части России.