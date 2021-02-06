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Коронавирус с Бурятии идёт на спад

Коронавирус с Бурятии идёт на спад
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Суточный прирост составил 132 человека

По информации управления Роспотребнадзора на утро 6 февраля в Бурятии зарегистрировано 31 395 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19.

За сутки выявлено 132 больных. Ранее заболеваемость держалась на одном уровне – в среднем суточный прирост составлял +150 больных. Затем заболеваемость пошла на спад. Пять дня назад число новых больных упало до 140, а в предыдущие три дня прирост был +134 и +135 заражённых. Накануне сообщалось о 134 новых больных. 

54% (16 671) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Из 132 новых случаев COVID-19: 111 человек - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.

Круг контактных лиц составляет 2707 человек.

Всего выздоровели от COVID-19 – 28 888 человек, в том числе за последние сутки выписались 155 человек. Дополнительно снято с наблюдения 33 пациента.

В стационарах получают лечение 950 пациентов с коронавирусной инфекцией, с том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 669. В отделениях реанимации находится 78 пациентов (из них старше 65 лет – 51), на ИВЛ 30 пациентов (из них старше 65 – 18), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 19.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1532 койки, занято – 950, свободно – 582 койки. Занятость коечного фонда составляет 62%.

Амбулаторное лечение проходят 878 пациентов с COVID-19, наблюдается 523 человек.

Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 679 человек. Трое из них скончались накануне.

Как сообщал «Байкал-Daily», на сегодня в Бурятии продолжает действовать режим ограничительных мероприятий. Запрещены крупные массовые мероприятия, закрыты ночные клубы и танцплощадки в кафе и ресторанах. Объекты общепита работают до 23:00. Действует повсеместный масочный режим.

Недавно разрешили работу детским развлекательным центрам. 
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