В Бурятии разрешили открыться детским развлекательным центрам

В Бурятии сняли ещё одно ковидное ограничение
Со 2 февраля в Бурятии разрешена работа детских развлекательных центров, детских игровых комнат, детских игровых зон, расположенных в отдельных зданиях или имеющих отдельный изолированный вход. Они могут быть загружены не более чем на 30%. Детские центры не работали долгое время, ещё с прошлой весны.
«Возобновить со 2 февраля 2021 года работу детских развлекательных центров, детских игровых комнат, детских игровых зон, расположенных в отдельных зданиях или имеющих отдельный изолированный вход, при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике COVID-19 с загрузкой объекта в объёме не более 30% от единовременной пропускной способности объекта, а также представления в электронном виде сведений, указанных в пункте 10.13 настоящего указа, по форме согласно приложению № 3 к настоящему указу», - говорится в указе главы Бурятии.
Также в Бурятии возобновлена работа организаций культурно-досугового типа всех форм собственности. Условие – присутствие на мероприятиях не более 50% посетителей от общей вместимости объекта
В указе главы Бурятии прописали порядок проведения спортивных мероприятий. Организаторам нужно уведомлять управление Роспотребнадзора по Бурятии о состязаниях. Допуск участников к соревнованиям будет проводиться строго.
«Осуществлять допуск участников, при наличии лабораторного исследования участников, членов команд, сопровождающих лиц на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, методом ИХА, полученного не ранее чем за 72 часа до начала проведения указанных мероприятий, либо при представлении участниками, членами команд, сопровождающими лицами документа о перенесённом не ранее чем за 6 месяцев до начала проведения указанных мероприятий заболевании новой коронавирусной инфекцией, либо представленная участниками, членами команд, сопровождающими лицами сертификата (иного документа) о наличии профилактической прививки против коронавирусной инфекции», - уточняется в указе.
В республике продолжают действовать другие ограничительные антиковидные меры. Запрещены крупные массовые мероприятия, закрыты ночные клубы и танцплощадки в кафе и ресторанах. Объекты общепита работают до 23:00. Действует повсеместный масочный режим.
Сегодня заболеваемость коронавирусом в Бурятии чуть снизилась: вместо средних 150 заражённых, которые фиксировались в последние дни, выявлено 140 новых больных.
В Бурятии разрешили открыться детским развлекательным центрам
Бизнес, Фото:
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