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В Москву к искусанной собаками улан-удэнке прилетит мама

В Москву к искусанной собаками улан-удэнке прилетит мама
Общество,  Фото:pixabay.com
Пострадавшая от страшного нападения собак девушка очень ждёт встречи с родными

Маме 20-летней улан-удэнке, сильно искусанной собаками, которая сейчас проходит лечение в Москве, разрешили прилететь в столицу. Этой новостью поделилась сестра девушки Юлия.

- Спешу поделиться ещё одной хорошей новостью: маме Тани разрешили прилететь в Москву! Ура, ура, ура! – написала Юлия.

Ранее маме не разрешали ехать в Москву, поскольку считали, что в этом нет необходимости. Но родные надеялись на лучшее. «В такие дни мама всегда должна быть рядом», - говорили родственники пострадавшей девушки.

Накануне стало известно, что Таню переводят в клинику имени Сеченова для дальнейших операций. Кроме того, тётя девушки смогла поговорить с ней по телефону.

- Она передаёт всем привет, обещает быть сильной и очень ждёт встречи с родными! Стойкая наша девочка!!! – написала Юлия в Instagram.

Состояние девушки родные называют стабильным. Однако врачи опасались, что будет нечто вроде качелей. Недавно Таня с помощью специальных удерживающих приспособлений смогла ненадолго садиться.

Как сообщал «Байкал-Daily», на Татьяну напала стая собак 23 декабря 2020 года в микрорайоне Забайкальский в Улан-Удэ. Псы растерзали девушку до неузнаваемости, обезобразив лицо, искусав всё тело. Вскоре после происшествия её спецбортом транспортировали в Москву в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского.

После этого случая нападения собак на человека произошёл ещё один. Там же, в Забайкальском, 12 января безнадзорные псы напали на 11-летнего мальчика. Они искусали его с ног до головы, в тот же день провели операцию, которая длилась 3,5 часа. Сегодня ночью ребёнка также отправили на лечение в Москву спецбортом.

Следователи возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц. Сейчас проводится расследование. Прокуратура республики внесла представления мэру Улан-Удэ Игорю Шутенкову и начальнику управления ветеринарии Бурятии Эрдэму Сангадиеву. Представления находятся на рассмотрении.


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