Прокуратура выявила нарушения в «собачьем» вопросе
Прокуратура Бурятии проверила исполнение законодательства об обращении с животными без владельцев. В итоге были выявлены факты ненадлежащего исполнения государственных полномочий в этой сфере и неосвоенные выделенных на собак денег.
Например, подрядные организации отловили безнадзорных животных в три раза меньше количества, предусмотренного муниципальными контрактами, заключенными с администрацией Улан-Удэ.
- Необходимые для содержания собак муниципальные приюты не созданы. Прокуроры Заиграевского района и Октябрьского района Улан-Удэ к правительству республики, администрациям района и городского округа в суды направили исковые заявления о понуждении создать такие приюты, - сообщили в прокуратуре Бурятии.
Из-за отсутствия контроля за надлежащим соблюдением контрактов прокуратура внесла представления мэру Улан-Удэ Игорю Шутенкову и начальнику управления ветеринарии Бурятии Эрдэму Сангадиеву. Представления находятся на рассмотрении.
По материалам прокурорской проверки 12 января следователи возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц. Сейчас проводится расследование.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ за последнее время произошло несколько нападений собак на людей. Самая чудовищный инцидент произошёл в декабре 2020 года в посёлке Забайкальский. Тогда стая собак напала на 20-летнюю девушку. Животные повалили жертву на землю, терзая и кусая до костей. Псы обезобразили её лицо. Пострадавшая некоторое время находилась в искусственной коме.
Спецбортом её транспортировали в Москву для дальнейшего лечения.
Также 12 января псы напали на 11-летнего мальчика: ребёнка спас пенсионер, который шёл в магазин. У школьника множество рваных ран, операция, проведенная в тот же день, длилась 3,5 часа. Его также транспортируют в Москву сегодня ночью.
Мэру Улан-Удэ и начальнику управления ветеринарии внесли представления
Власть, Фото:
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