Инициативу второй раз озвучил Игорь Бобков
Депутат Народного Хурала Игорь Бобков остался недоволен ответом первого зампреда правительства Бурятии Игоря Зураева. Бобков ранее предложил создать отдельный госпиталь для ковидных больных пожилого возраста.
- На предыдущей сессии я озвучивал, что во времена пандемии погибают пожилые граждане. Даже если люди в возрасте и попадают в учреждения здравоохранения, им тяжело бороться с болезнью, - высказался Игорь Бобков.
Он перечислил несколько известных имён. Коронавирусом болели ушедшие из жизни первый президент Бурятии Леонид Потапов, бывший министр здравоохранения Бурятии Владимир Тармаев, заслуженный тренер России Валерий Аверков.
- Давайте всех пожилых больных принимать в специальный госпиталь – чтобы за ними был надлежащий уход, и чтобы мы могли их сберечь, - предложил Бобков. – Пандемия непонятно, когда окончится, а «детей войны» не останется.
По его словам он получил ответ за подписью Игоря Зураева, но он был «некорректным». Судя по всему, в документе были перечислено действующее положение. Бобков хотел объяснить, почему ему не понравился ответ, но уже вышло отведённое ему на «часе заявлений» время.
Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 21 декабря общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии выросло до 23 961. Темпы заболеваемости в последние дни падают.
В Бурятии предложили создать отдельный ковидный госпиталь для пожилых
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