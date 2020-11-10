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В Бурятии коронавирус унёс жизнь заслуженного тренера России

В Бурятии коронавирус унёс жизнь заслуженного тренера России
Общество,  Фото:предоставлено Чингисом Болотовым
Валерий Аверков подготовил более 20 мастеров спорта

9 ноября на 81-м году жизни скончался заслуженный тренер России Валерий Николаевич Аверков. Об этом сообщил бурятский общественник Чингис Болотов.

Сообщается, что у Валерия Николаевича были осложнения со здоровьем из-за инфекции коронавируса.

Валерий Аверков родился 3 сентября 1940 года в селе Подлопатки Мухоршибирского района. Его родители приехали в Бурятскую АССР «поднимать целину». Отец прибыл из города Мичуринск, работал директором школы в селе Подлопатки, преподавал русский язык и литературу. Мама приехала в Мухоршибирский район из Пензы, трудилась медицинским сотрудником в лаборатории районной больницы.

Так как родители переехали в Кяхтинский район, Валерий Николаевич окончил школу в городе Кяхта, где занимался лыжным спортом и имел 1-й взрослый разряд. Занимался прыжками на лыжах с трамплина. Выступал на соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина на Дальнем Востоке.

В 1957 году Валерий Николаевич поступил в Кяхтинский индустриальный техникум на отделение «техника и технологии обработки металлов резанием». После училища работал на Улан-Удэнском авиационном заводе, но в 1960 году узнал, что в Бурятском пединституте открывают факультет физвоспитания. Будучи фанатом спорта, не задумываясь, поступил на учёбу. Был в составе первого выпуска спортивного факультета Бурятского государственного педагогического института в 1964 году.

Студентом выступал за сборную республики в беге на средние дистанции 800 и 1500 метров и в беге на 3000 метров с препятствиями. Выступал в зональных чемпионатах Сибирского федерального округа. Был призёром страны в беге с препятствиями, беге на дистанции 2 и 3 км с препятствиями.

На одном из чемпионатов страны пробежал дистанцию по нормативу мастера спорта. К сожалению, результат был утерян и звание мастера спорта не было присвоено.

После окончания ВУЗа работал в техникуме учителем физкультуры. После четырёх лет преподавания перешёл в спортивный клуб «Локомотив» Улан-Удэнского ЛВРЗ. Был председателем спортивного клуба ЛВРЗ в 1974 году.

В середине 70-х перешёл в детско-юношескую школу олимпийского резерва №1 и сразу был назначен старшим тренером.

Валерий Аверков заслуженный тренер РСФСР. Отличник физической культуры и спорта России, заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Бурятия и заслуженный тренер России.

Подготовил больше 20 мастеров спорта.

Среди его именитых воспитанников мастер спорта международного класса Александр Костецкий. Начинали свой путь у Валерия Николаевича такие известные спортсмены, как мастер спорта международного класса Геннадий Темников, чемпион СССР Александр Кобелев, мастера спорта России Эльвира Любарская, Татьяна Соболева. Он вырастил также мастеров спорта международного класса Анну Коновалову и её сестру Марину Коновалову.

Валерий Николаевич подготовил большое количество победителей первенств СССР и России. Он воспитывал и тренировал огромное количество детей, которым привил любовь к королеве спорта - лёгкой атлетике.

Валерий Аверков проработал тренером до 2012 года и ушёл на пенсию.

По словам коллег из СДЮШОР-1, Валерий Николаевич был тренером от бога. Дети любили и уважали его.

Был хорошим семьянином, воспитал троих сыновей и дочь.

Супруга Любовь Валерьевна Аверкова работала с Валерием Николаевичем тренером лёгкой атлетики в СДЮШОР-1. Любовь Валерьевна продолжает тренерскую деятельность.
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