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Бывший министр здравоохранения Бурятии умер от коронавируса

Бывший министр здравоохранения Бурятии умер от коронавируса
Общество, 
Владимира Тармаева называли министром-реформатором

Ушёл из жизни Владимир Владимирович Тармаев, руководивший министерством здравоохранения Бурятии с 1987 по 1994 годы. Он скончался 2 декабря в ковидном стационаре БСМП, где оказывают помощь людям с коронавирусом, говорится в сообщении больницы скорой медицинской помощи.

Министром здравоохранения Владимир Владимирович стал в июне 1987 года, имея солидный медицинский стаж: прошёл путь от фельдшера, районного хирурга до главного врача Баунтовской центральной районной больницы, которой руководил 18 лет.

Именно в Баунте шло его становление как организатора, стратега и тактика здравоохранения. За эти годы районная больница превратилась в современное многопрофильное лечебное учреждение. При Тармаеве открылись двухэтажная поликлиника на 150 посещений в смену, отделения – родильное, детское, хирургическое, переливания крови, центральная стерилизационная. Подключены к центральному отоплению и водоснабжению 34 квартиры медицинских работников. Построены здания восьми участковых больниц, амбулаторий и фельдшерских пунктов, остальные капитально отремонтированы. Все участковые больницы и амбулатории были переведены на центральное отопление, в них открылись клинические лаборатории и физиокабинеты.

Министр-реформатор – так называли Владимира Владимировича не только коллеги, но и крупные федеральные чиновники. Опыт баунтовских медиков был изучен научными сотрудниками и заложен в основу директивных документов, внедривших систему всеобщей диспансеризации населения на территории СССР. Благодаря новаторской смелости министра, его высокой компетентности и умению отстаивать свои идеи в «коридорах власти», Бурятия в числе первых регионов страны приступила к активному внедрению экономических методов управления отраслью, внедрению в деятельность лечебно-профилактических учреждений критериев оценки качества медицинской помощи.

Владимир Владимирович стал инициатором открытия учебного центра по подготовке и переподготовке медицинских кадров, в корне поменяв подход к последипломному образованию специалистов. Были организованы интернатура по общеврачебной практике, Бурятский филиал Иркутского ГИДУВа. Министр активно занимался развитием научно-исследовательского направления: один за другим в республике организуются филиалы крупных НИИ АМН СССР. Были созданы новые учреждения: Центр восточной медицины, Центр по борьбе со СПИД, лицензионно-аккредитационная комиссия, республиканские гинекологический и перинатальные центры и т. д. Больница № 3 (совпартактива) реорганизована в госпиталь ветеранов войн, в посёлке Сотниково (на базе бывших государственных дач) начал работать детский оздоровительный реабилитационный центр «Здоровье», городская станция скорой помощи получила статус Республиканского центра экстренной медицинской помощи.

В июне 1994 года Владимир Тармаев ушёл на пенсию. Занимался предпринимательской деятельностью.

За большой вклад в развитие здравоохранения Бурятии Владимир Владимирович Тармаев награждён орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За трудовую доблесть», «За строительство Байкало-Амурской магистрали». Ему присвоено почётное звание «Заслуженный врач Бурятской АССР».

- Великий человек, вечная память, - говорят о нём представители БСМП.
коронавирус смерть некролог
 
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