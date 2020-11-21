В Бурятии простились с первым президентом республики. Фоторепортаж



Также он добавил, что супруга первого президента Бурятии не смогла присутствовать на церемонии прощания, поскольку находится в больнице.



- Говоря о Леониде Васильевиче, невозможно не сказать о его замечательной супруге Нине Сергеевне. Это уникальная семья: Нина Сергеевна – человек, который всю свою жизнь посвятил именно заботе о своём муже, президенте нашей республики. Сегодня, к сожалению, она находится в больнице. Она попрощалась с ним. Сегодня здесь находятся дети Леонида Васильевича – дочь Татьяна Леонидовна, сын Алексей Леонидович. Дорогие друзья, мы сегодня провожаем в последний путь первого президента нашей республики, замечательного, большого, теплого, доброго человека, - заключил Бальжиров.





От лица близких поблагодарила всех за поддержку Татьяна Потапова, дочь Леонида Васильевича.



- Уважаемые гости, друзья! Большое вам спасибо, что в этот нелегкий период вы пришли. Я благодарю всех присутствующих, каждого из вас за теплые слова, за искреннее уважение, которое сквозит в ваших речах. Мы всех знаем, если не лично, то наверняка про вас говорил отец. Большое спасибо правительству Бурятии лично Алексею Самбуевичу. Я хорошо понимаю, насколько сейчас вам тяжело, вы «разрываетесь» от проблем, которые сейчас наваливаются в экономике, здравоохранении. Благодарю за признание заслуг отца, за моральную и материальную поддержку. Большое вам всем спасибо, - обратилась она.







