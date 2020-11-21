В Бурятии простились с первым президентом республики. Фоторепортаж

В Улан-Удэ простились с первым президентом республики. Напомним, траурные мероприятия состоялись в Физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ.
Как сообщал «Байкал-Daily», первый президент республики Леонид Потапов скончался 12 ноября в возрасте 86 лет.
Проводить Леонида Потапова в последний путь сегодня пришли родные, друзья, коллеги, государственные и общественные деятели. На гражданской панихиде присутствовали дети Леонида Васильевича Алексей и Татьяна.
На траурном митинге выступили представители республиканской власти, Народного Хурала, администрации Улан-Удэ, общественники и т.д.
- Уважаемые Алексей Леонидович, Татьяна Леонидовна, уважаемые близкие, родственники Леонида Васильевича. Я искренне сочувствую вам, для вас это уход близкого человека, а для республики это уход человека, который стоял у формирования Республики Бурятия в новых реалиях, новых условиях. В самое тяжёлое время, когда распался СССР, когда формировалась новая Россия, когда формировалась новая действительность, новая жизнь, у руля республики стоял Леонид Васильевич, - выразил соболезнования глава Бурятии Алексей Цыденов.
Он добавил, что в 90-ые в непростых условиях Леонид Васильевич справился, заложил основы, тогда была сформирована Конституция Бурятии, вся законодательная структура республики.
Выступил на церемонии прощания экс-глава Бурятии, зампредседателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Наговицын.
- Уважаемые родные и близкие, дорогие друзья. Мы сегодня провожаем нашего дорогого Леонида Васильевича, человека, которого не забудет бурятский народ, поскольку он сделал очень много для развития нашей республики. Леонид Васильевич стоял у истоков создания новой республики в новых экономических условиях. Он был соавтором нашей Конституции, по которой сегодня живет наш народ. Он был соавтором программы социально-экономического развития Дальнего Востока, Бурятии и Забайкалья. Эта программа имела долгосрочный характер и стала основой работы всех последующих руководителей республики. Благодаря этой программе, было сделано и построено огромное количество социальных объектов, развивалась наша республика, - сказал Вячеслав Наговицын.
Он рассказал, что именно Леонид Васильевич первым заговорил о вхождении Бурятии в ДФО. «Это характеризует его как дальновидного политика, который мог мыслить стратегически, и не годами, а десятилетиями. Сегодня мы вспоминаем его доброе отношение к людям, чуткое отношение к работе, которую он делал на всех своих постах. Сегодня мы говорим спасибо Леониду Васильевичу за большой вклад в развитие республики», - продолжил бывший глава республики.
Баир Бальжиров, председатель Общественной палаты Бурятии, отметил, что все помыслы Леонида Васильевича были направлены на то, чтобы улучшить жизнь людей в республике.
- Это труднейшие 90-ы годы, когда по 7-8 месяцев задерживалась заработная плата, когда не могли выдать людям до полугода пенсии. Он встречался с людьми на пикетах, во время голодовок, и очень терпеливо, с великой жалостью, пониманием объяснял людям то положением, в котором находится республика. Сделал всё, для того чтобы придать импульс развития нашей республике. Он был человеком системным, разработал программу социально-экономического развития нашей республики. Я должен сказать, что даже вот это здание на третьем сроке его работы президентом вошло в программу социально-экономического развития, впоследствии Вячеслав Владимирович (Вячеслав Наговицын – прим. ред.) его достроил. И мы сегодня в этом здании провожаем Леонида Васильевича, - поведал Баир Бальжиров.
Также он добавил, что супруга первого президента Бурятии не смогла присутствовать на церемонии прощания, поскольку находится в больнице.
- Говоря о Леониде Васильевиче, невозможно не сказать о его замечательной супруге Нине Сергеевне. Это уникальная семья: Нина Сергеевна – человек, который всю свою жизнь посвятил именно заботе о своём муже, президенте нашей республики. Сегодня, к сожалению, она находится в больнице. Она попрощалась с ним. Сегодня здесь находятся дети Леонида Васильевича – дочь Татьяна Леонидовна, сын Алексей Леонидович. Дорогие друзья, мы сегодня провожаем в последний путь первого президента нашей республики, замечательного, большого, теплого, доброго человека, - заключил Бальжиров.
От лица близких поблагодарила всех за поддержку Татьяна Потапова, дочь Леонида Васильевича.
- Уважаемые гости, друзья! Большое вам спасибо, что в этот нелегкий период вы пришли. Я благодарю всех присутствующих, каждого из вас за теплые слова, за искреннее уважение, которое сквозит в ваших речах. Мы всех знаем, если не лично, то наверняка про вас говорил отец. Большое спасибо правительству Бурятии лично Алексею Самбуевичу. Я хорошо понимаю, насколько сейчас вам тяжело, вы «разрываетесь» от проблем, которые сейчас наваливаются в экономике, здравоохранении. Благодарю за признание заслуг отца, за моральную и материальную поддержку. Большое вам всем спасибо, - обратилась она.
- Уважаемые гости, друзья! Большое вам спасибо, что в этот нелегкий период вы пришли. Я благодарю всех присутствующих, каждого из вас за теплые слова, за искреннее уважение, которое сквозит в ваших речах. Мы всех знаем, если не лично, то наверняка про вас говорил отец. Большое спасибо правительству Бурятии лично Алексею Самбуевичу. Я хорошо понимаю, насколько сейчас вам тяжело, вы «разрываетесь» от проблем, которые сейчас наваливаются в экономике, здравоохранении. Благодарю за признание заслуг отца, за моральную и материальную поддержку. Большое вам всем спасибо, - обратилась она.