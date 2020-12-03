В Сети появился клип NILETTO, снятый забайкальцем

2 декабря на YouTube состоялась премьера клипа исполнителей Rauf & Faik и NILETTO «Если тебе будет грустно». Режиссёром клипа стал режиссёр из Забайкальского края, читинский КВНщик, участник творческого объединения O'MoG Баяр Барадиев.
Команда популярного исполнителя NILETTO увидела клип «Туман», снятый Баярм Барадиевым для читинской группы «ДжаЯмми». После было решено пригласить режиссёра из Агинска вместе поработать над клипом для трека «Если тебе будет грустно».
- Собственно благодаря той нашей работе над «Туманом» все состоялось и получилось, - поделился и Баяр Барадиев в своём аккаунте в Instagram.
Он рассказал, что монтаж клипа занял 4,5 часа. Режиссёр пообещал опубликовать режиссёрский бэкстейдж со съёмок клипа.
Клип «Если тебе будет грустно» набрал уже более 278 тысяч просмотров и находит на шестом месте в трендах YouTube.
Как сообщал «Байкал Daily», работа над клипом проходила в сложных условиях. День съёмок начался рано и длился долго. https://www.baikal-daily.ru/news/16/403370/
Певец Niletto – 29-летний уроженец Тюмени Данил Прытков, один из топовых российских исполнителей на сегодняшний день. Заявил о себе в проекте «Песни» на ТНТ, где участвовал в двух сезонах. Стал широко знаменит после песни «Любимка», выпущенной в ноябре 2019 года.