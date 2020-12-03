В Сети появился клип NILETTO, снятый забайкальцем

2 декабря на YouTube состоялась премьера клипа исполнителей Rauf & Faik и NILETTO «Если тебе будет грустно». Режиссёром клипа стал режиссёр из Забайкальского края, читинский КВНщик, участник творческого объединения O'MoG Баяр Барадиев.

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