 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 ноября

05 ноября

Популярное

Жители Бурятии стали в 10 раз чаще оформлять посылки онлайн

Жители Бурятии стали в 10 раз чаще оформлять посылки онлайн
Общество,  Фото:пресс-служба УФПС РБ
Доля посылок, принятых по упрощённой схеме, достигла 71%

В период обострения эпидемиологической ситуации жители Бурятии стали активно пользоваться сервисом упрощённого отправления посылок. Сервис предзаполненных и предоплаченных посылок позволяет клиенту сэкономить время нахождения в отделении почтовой связи до 30 секунд. По сравнению с прошлым годом количество посылок, оформленных через мобильное приложение, увеличилось более чем в 10 раз, сообщила пресс-служба УФПС Бурятии.

- Чтобы самостоятельно оформить посылку, клиенту необходимо на сайте или в мобильном приложении Почты России заполнить адресный бланк отправителя и получателя. Программа автоматически сформирует бланк с трек-номером, который нужно распечатать и наклеить на отправление. Уже готовую для отправки посылку клиенту следует отнести в любое почтовое отделение в течение 72 часов. В отделении оператор отсканирует трек-номер, взвесит посылку и озвучит сумму к оплате. После обработки отправления сотрудником Почты России на электронный адрес клиента поступит письмо с уведомлением о приёме и чеком. Можно отправить посылку быстро, если воспользоваться онлайн-оплатой на сайте Почты России, - рассказали в компании.

Посылки, оформленные и оплаченные на портале, принимаются оператором без очереди независимо от количества клиентов в зале. При этом сохраняется возможность заполнения бланка от руки в почтовом отделении и традиционной отправки посылок.

- В настоящее время доля посылок, принятых в отделениях почтовой связи по упрощённой схеме, составляет 71%. В период пандемии сервис упрощённого отправления посылок становится всё более востребованным, - отметил заместитель директора по операционному управлению УФПС Бурятии Сергей Бородин.

Кроме того, жители республики могут отправить посылку, не выходя из дома. Для этого нужно вызвать курьера по телефону 8-800-200-50-55 или через мобильное приложение Почты России. Получить более подробную информацию об онлайн-сервисах можно на сайте Почты России.
Почта России Бурятия посылки онлайн
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье рассказали о спасении бычка Ждана
В Забайкалье рассказали о спасении бычка Ждана
Общество, 06.11.2020
Телёнок был в очень тяжёлом состоянии
Жители Бурятии стали в 10 раз чаще оформлять посылки онлайн
Жители Бурятии стали в 10 раз чаще оформлять посылки онлайн
Общество, 06.11.2020
Доля посылок, принятых по упрощённой схеме, достигла 71%
Пассажиры аэропорта Иркутска увидят снимки Байкала
Пассажиры аэропорта Иркутска увидят снимки Байкала
Общество, 06.11.2020
Выставка открылась в зале ожидания
«Таска» и «барагозить»: Про неповторимый улан-удэнский лексикон снимают ролики
«Таска» и «барагозить»: Про неповторимый улан-удэнский лексикон снимают ролики
Общество, 06.11.2020
Видео про «улан-удэнские словечки» набирают многотысячные просмотры
В Улан-Удэ устраняют последствия снегопада
В Улан-Удэ устраняют последствия снегопада
Общество, 06.11.2020
Техника работает на дорогах с четырёх утра
Число случаев коронавируса в Бурятии почти достигло 13 тысяч
Число случаев коронавируса в Бурятии почти достигло 13 тысяч
Общество, 06.11.2020
Заболеваемость коронавирусом по-прежнему на высоком уровне
Предварительное следствие по делу Баира Жамбалова завершено
Предварительное следствие по делу Баира Жамбалова завершено
Общество, 06.11.2020
Бывший вице-спикер парламента Бурятии знакомится с материалами дела
В Улан-Удэ ушла из жизни выдающийся учитель физкультуры
В Улан-Удэ ушла из жизни выдающийся учитель физкультуры
Общество, 06.11.2020
Надежда Васильевна Никифорова отработала в школе 64 года
В Бурятии ремонт школы хотели сделать за счёт работников
В Бурятии ремонт школы хотели сделать за счёт работников
Общество, 06.11.2020
Работники школы пожаловались в прокуратуру
В школе в районе Бурятии не было эвакуационного выхода
В школе в районе Бурятии не было эвакуационного выхода
Общество, 06.11.2020
После прокурорского вмешательства были выделены деньги на стройку
В Бурятии вор сам пришёл в полицию
В Бурятии вор сам пришёл в полицию
Общество, 06.11.2020
Житель Иволгинского района будет привлечён к уголовной ответственности за кражу телефона
В Бурятии местами снегопады и метели
В Бурятии местами снегопады и метели
Общество, 06.11.2020
По Прибайкалью порывы ветра до 24 м/с
В Бурятии выбрали лучшие рисунки о театре
В Бурятии выбрали лучшие рисунки о театре
Общество, 05.11.2020
Победители получат сертификаты на посещение спектаклей
Хори-бурят приглашают на конкурс песен и улигеров
Хори-бурят приглашают на конкурс песен и улигеров
Общество, 05.11.2020
Лучшее семейное исполнение народного фольклора будет поощрено в рамках видеоконкурса «Арадай абарһаа»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^