Жители Бурятии стали в 10 раз чаще оформлять посылки онлайн

Доля посылок, принятых по упрощённой схеме, достигла 71%
В период обострения эпидемиологической ситуации жители Бурятии стали активно пользоваться сервисом упрощённого отправления посылок. Сервис предзаполненных и предоплаченных посылок позволяет клиенту сэкономить время нахождения в отделении почтовой связи до 30 секунд. По сравнению с прошлым годом количество посылок, оформленных через мобильное приложение, увеличилось более чем в 10 раз, сообщила пресс-служба УФПС Бурятии.
- Чтобы самостоятельно оформить посылку, клиенту необходимо на сайте или в мобильном приложении Почты России заполнить адресный бланк отправителя и получателя. Программа автоматически сформирует бланк с трек-номером, который нужно распечатать и наклеить на отправление. Уже готовую для отправки посылку клиенту следует отнести в любое почтовое отделение в течение 72 часов. В отделении оператор отсканирует трек-номер, взвесит посылку и озвучит сумму к оплате. После обработки отправления сотрудником Почты России на электронный адрес клиента поступит письмо с уведомлением о приёме и чеком. Можно отправить посылку быстро, если воспользоваться онлайн-оплатой на сайте Почты России, - рассказали в компании.
Посылки, оформленные и оплаченные на портале, принимаются оператором без очереди независимо от количества клиентов в зале. При этом сохраняется возможность заполнения бланка от руки в почтовом отделении и традиционной отправки посылок.
- В настоящее время доля посылок, принятых в отделениях почтовой связи по упрощённой схеме, составляет 71%. В период пандемии сервис упрощённого отправления посылок становится всё более востребованным, - отметил заместитель директора по операционному управлению УФПС Бурятии Сергей Бородин.
Кроме того, жители республики могут отправить посылку, не выходя из дома. Для этого нужно вызвать курьера по телефону 8-800-200-50-55 или через мобильное приложение Почты России. Получить более подробную информацию об онлайн-сервисах можно на сайте Почты России.
Жители Бурятии стали в 10 раз чаще оформлять посылки онлайн
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