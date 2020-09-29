Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в регионе превысило 19 тысяч
Согласно требованиям Роспотребнадзора в Иркутской области продлён масочный режим до исключения угрозы жизни и здоровью граждан в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Соответствующие изменения в указ внёс глава региона Игорь Кобзев.
По 12 октября также продлены больничные для работающих граждан 65 лет и старше. Частичные ограничения по работе юридических лиц сохраняются.
По состоянию на 29 сентября в Иркутской области 19076 подтверждённых случаев инфицирования (+87), в том числе: госпитализировано 1043 (+21), лечатся амбулаторно 658 (+17), выздоровело 17061 (+81), умерло 226 (+2). Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В Иркутской области продлён масочный режим
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