Юная певица Варя Яцевич поздравила улан-удэнцев с Днём города









Михаил Яцевич ранее признавался, что на написание песни его вдохновили рассказы давней близкой подруги – оперной певицы, заслуженной артистки Бурятии Ольги Жигмитовой.



- Очень много было позитивных рассказов про Бурятию, про ваш город, про то, что мы должны сюда приехать. Это годами копилось, и пришёл тот час, когда я просто все свои эмоции решил передать в песню, - рассказывал Михаил. – Сейчас Ольга прилетала к нам в Санкт-Петербург, мы, конечно же, очень творчески провели время, и в скором времени вас ожидает подарок, мы с Ольгой задумали что-то очень творческое и интересное!



Как сообщал «Байкал-Daily», в мае 2018 года спевшая про Улан-Удэ шестилетняя девочка Варя Яцевич



Затем летом того года Варвара с композицией о столице Бурятии



В том же 2018 году Варя и Михаил Яцевич



Что касается Дня города в 2020 году, то сначала празднование было перенесено с сентября на июнь. Решение было утверждено на сессии горсовета. Затем летом



Михаил Яцевич ранее признавался, что на написание песни его вдохновили рассказы давней близкой подруги – оперной певицы, заслуженной артистки Бурятии Ольги Жигмитовой.- Очень много было позитивных рассказов про Бурятию, про ваш город, про то, что мы должны сюда приехать. Это годами копилось, и пришёл тот час, когда я просто все свои эмоции решил передать в песню, - рассказывал Михаил. – Сейчас Ольга прилетала к нам в Санкт-Петербург, мы, конечно же, очень творчески провели время, и в скором времени вас ожидает подарок, мы с Ольгой задумали что-то очень творческое и интересное!Как сообщал «Байкал-Daily», в мае 2018 года спевшая про Улан-Удэ шестилетняя девочка Варя Яцевич покорила звёзд российского шоу-бизнеса Макса Фадеева и Ваенгу . Ролик с песней про Улан-Удэ и Байкал стал настоящим хитом в интернете.Затем летом того года Варвара с композицией о столице Бурятии выступила на федеральном телеканале «Россия 1» в эфире передачи «Привет, Андрей».В том же 2018 году Варя и Михаил Яцевич стали главными гостями торжественного концерта в честь Дня города в Улан-Удэ.Что касается Дня города в 2020 году, то сначала празднование было перенесено с сентября на июнь. Решение было утверждено на сессии горсовета. Затем летом было решено перенести мероприятия, посвящённые Дню города , на более поздний срок – из-за коронавируса.

Юная певица из Санкт-Петербурга Варвара Яцевич не знала о перенесённом праздновании Улан-Удэ на более поздний срок и поздравила по видео горожан с праздником сегодня.- Дорогие друзья! Каждый год с ликующим сердцем я жду Дня города Улан-Удэ, я была, к сожалению, у вас только один раз, но я много чего увидела, я много чего узнала про ваш город. Этот город самый любимый для меня, я очень сильно поздравляю вас с этим днём. Я желаю вам счастья, здоровья, чтобы ваш город с каждым годом креп и рос, чтобы ваш город всегда оставался таким же, - сказала девочка в ролике.Также она исполнила песню «Улан-Удэ» автора своего отца Михаила Яцевича, известного музыканта из коллектива Елены Ваенги. Михаил автор альбома под названием «Улан-Удэ».