Ставшую хитом песню «Улан-Удэ» предлагают сделать гимном города

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На домашних репетициях на кухне под гармошку юная певица сама подхватила позитивные слова песни. Так На домашних репетициях на кухне под гармошку юная певица сама подхватила позитивные слова песни. Так появился интернет-ролик, который отметил известный продюсер Максим Фадеев, а также российская певица Елена Ваенга ещё до выхода хита в эфир федерального телеканала.





Публикация от MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim) 20 Май 2018 в 9:23 PDT



- Мы просто хотели побаловаться, а тут хит получился. Спасибо Михаилу за такую позитивную песню. Согласитесь, ведь не каждый же будет писать песню о чужом городе. Вот у нас же никто не написал песню о Санкт-Петербурге, но кто знает, - с улыбкой рассказала Ольга Жигмитова.



Позитивные слова припева полюбились многим горожанам. Они с удовольствием распространяют песню в соцсетях и месседжерах. Не остался в стороне и мэр города Александр Голков. - Мы просто хотели побаловаться, а тут хит получился. Спасибо Михаилу за такую позитивную песню. Согласитесь, ведь не каждый же будет писать песню о чужом городе. Вот у нас же никто не написал песню о Санкт-Петербурге, но кто знает, - с улыбкой рассказала Ольга Жигмитова.Позитивные слова припева полюбились многим горожанам. Они с удовольствием распространяют песню в соцсетях и месседжерах. Не остался в стороне и мэр города Александр Голков.



- Набирает обороты хит про Улан-Удэ, - написал градоначальник на своей странице в Facebook.





«Наконец-то наш Улан-Удэ узнает вся Россия»



«Боже, как будто сам родом из Бурятии и знает все наши уголки. Круто!»



«Как приятно слышать песню про Родной край»



«Господи, да это же лучшая песня, что я слышала»



«Новый гимн Улан-Удэ», - пишут пользователи интернета.



В Instagram Максима Фадеева запись просмотрели более миллиона раз.



Как пояснила «Байкал-Daily» заслуженная артистка Бурятии Ольга Жигмитова, именно её Варвара называет «Олей-буряткой». Оперная дива республики и музыкант Михаил Яцевич дружат уже много лет – ещё со времён учёбы в Санкт-Петербургской консерватории. Идея песни родилась в один из вечеров, когда Ольга Жигмитова приехала в северную столицу.- В марте я прилетела в Петербург, мы сидели за столом пели песни и мечтали, когда они приедут на Байкал. Мы уже несколько лет мечтаем, - смеётся солистка театра оперы и балета, - И тут я говорю Михаилу «Напиши нам песню». Буквально я вернулась в Улан-Удэ, он мне звонит и говорит, что написал.По словам певицы, музыкант из Санкт-Петербурга много знает о Байкале и Бурятии.