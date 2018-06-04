Ставшую хитом песню «Улан-Удэ» предлагают сделать гимном города

Как сообщал «Байкал-Daily», в минувшие выходные на федеральном телеканале «Россия 1» в эфире передачи «Привет, Андрей» прозвучала песня про Улан-Удэ в исполнении 6-летней Варвары Яцевич. Песню даже предлагали сделать гимном города.
- Я не была в Улан-Удэ, я только представляю этот города. Мой папа написал песню в честь его подруги Оли-бурятки, она живёт в Бурятии, - рассказала в интервью на передаче юная певица.
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Как пояснила «Байкал-Daily» заслуженная артистка Бурятии Ольга Жигмитова, именно её Варвара называет «Олей-буряткой». Оперная дива республики и музыкант Михаил Яцевич дружат уже много лет – ещё со времён учёбы в Санкт-Петербургской консерватории. Идея песни родилась в один из вечеров, когда Ольга Жигмитова приехала в северную столицу.
- В марте я прилетела в Петербург, мы сидели за столом пели песни и мечтали, когда они приедут на Байкал. Мы уже несколько лет мечтаем, - смеётся солистка театра оперы и балета, - И тут я говорю Михаилу «Напиши нам песню». Буквально я вернулась в Улан-Удэ, он мне звонит и говорит, что написал.
По словам певицы, музыкант из Санкт-Петербурга много знает о Байкале и Бурятии.
На домашних репетициях на кухне под гармошку юная певица сама подхватила позитивные слова песни. Так появился интернет-ролик, который отметил известный продюсер Максим Фадеев, а также российская певица Елена Ваенга ещё до выхода хита в эфир федерального телеканала.
- Мы просто хотели побаловаться, а тут хит получился. Спасибо Михаилу за такую позитивную песню. Согласитесь, ведь не каждый же будет писать песню о чужом городе. Вот у нас же никто не написал песню о Санкт-Петербурге, но кто знает, - с улыбкой рассказала Ольга Жигмитова.
Позитивные слова припева полюбились многим горожанам. Они с удовольствием распространяют песню в соцсетях и месседжерах. Не остался в стороне и мэр города Александр Голков.
- Набирает обороты хит про Улан-Удэ, - написал градоначальник на своей странице в Facebook.
«Боже, как будто сам родом из Бурятии и знает все наши уголки. Круто!»
«Как приятно слышать песню про Родной край»
«Господи, да это же лучшая песня, что я слышала»
«Новый гимн Улан-Удэ», - пишут пользователи интернета.
В Instagram Максима Фадеева запись просмотрели более миллиона раз.
Как пояснила «Байкал-Daily» заслуженная артистка Бурятии Ольга Жигмитова, именно её Варвара называет «Олей-буряткой». Оперная дива республики и музыкант Михаил Яцевич дружат уже много лет – ещё со времён учёбы в Санкт-Петербургской консерватории. Идея песни родилась в один из вечеров, когда Ольга Жигмитова приехала в северную столицу.
- В марте я прилетела в Петербург, мы сидели за столом пели песни и мечтали, когда они приедут на Байкал. Мы уже несколько лет мечтаем, - смеётся солистка театра оперы и балета, - И тут я говорю Михаилу «Напиши нам песню». Буквально я вернулась в Улан-Удэ, он мне звонит и говорит, что написал.
По словам певицы, музыкант из Санкт-Петербурга много знает о Байкале и Бурятии.
На домашних репетициях на кухне под гармошку юная певица сама подхватила позитивные слова песни. Так появился интернет-ролик, который отметил известный продюсер Максим Фадеев, а также российская певица Елена Ваенга ещё до выхода хита в эфир федерального телеканала.
- Мы просто хотели побаловаться, а тут хит получился. Спасибо Михаилу за такую позитивную песню. Согласитесь, ведь не каждый же будет писать песню о чужом городе. Вот у нас же никто не написал песню о Санкт-Петербурге, но кто знает, - с улыбкой рассказала Ольга Жигмитова.
Позитивные слова припева полюбились многим горожанам. Они с удовольствием распространяют песню в соцсетях и месседжерах. Не остался в стороне и мэр города Александр Голков.
- Набирает обороты хит про Улан-Удэ, - написал градоначальник на своей странице в Facebook.
«Наконец-то наш Улан-Удэ узнает вся Россия»
«Боже, как будто сам родом из Бурятии и знает все наши уголки. Круто!»
«Как приятно слышать песню про Родной край»
«Господи, да это же лучшая песня, что я слышала»
«Новый гимн Улан-Удэ», - пишут пользователи интернета.
В Instagram Максима Фадеева запись просмотрели более миллиона раз.